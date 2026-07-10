Pressupostos Generalitat 2026
“Esta obra queda inaugurada”: el PP demana en any electoral recuperar els talls de cinta
Els “populars” plantegen en les seues esmenes a la Llei d’acompanyament alçar les prohibicions que va imposar el Botànic en la publicitat institucional, així com recuperar la norma de Camps
Francisco Camps es troba en plena campanya interna per a tractar d’assaltar el lideratge del PPCV. Ho té difícil, però el seu període de govern va aparéixer este dijous per les Corts influint en les esmenes que la formació ha presentat a la Llei d’acompanyament als pressupostos dissenyada pel Consell. En concret, sobre la regulació de la Llei de publicitat institucional, eixa que marca què es permet o no a l’hora de promocionar actuacions de la Generalitat i per a la qual els “populars” recuperen una part de l’esperit del marc normatiu impulsat per l’expresident, davant dels canvis introduïts pel Botànic.
Així, una de les principals novetats que planteja el PP en les seues esmenes, que presumiblement tiraran avant, serà alçar la prohibició tant de l’organització d’actes d’inauguració, de col·locació de primera pedra, l’entrega de claus o d’inici d’un servici, com la instal·lació de plaques commemoratives, qüestions actualment vetades per la llei autonòmica que l’esquerra va aprovar en 2018 i per les quals hi ha hagut diverses situacions polèmiques com l’entrega dels pisos de Safranar a les víctimes de l’incendi de Campanar.
En este sentit, davant de l’apartat de prohibicions plantejat per la norma del Botànic, els “populars” proposen recuperar el llistat d’activitats vetades en la llei de 2005, temps de govern de Camps. En esta es prohibix, entre altres aspectes, “obligar la ciutadania a assistir a actes públics per a ser beneficiària de qualsevol entrega”, publicitat institucional que destaque èxits de gestió, publicitat institucional “relacionada amb competències alienes” o utilitzar esta com a “element de propaganda personal”, si bé no assenyala res sobre les limitacions per a organitzar actes d’inauguració com els famosos talls de cinta, les entregues de claus o la col·locació de plaques commemoratives.
Que no es prohibisquen estes actuacions no significa que l’Administració autonòmica i els seus càrrecs públics hagen de dur-les a terme, però sí que alçaria el veto a les portes del curs electoral. És cert que en el moment en el qual la convocatòria a les urnes s’activa i el Consell entra en funcions, les seues possibilitats en este sentit queden més limitades sota la vigilància de la Llei electoral, però no s’impediria poder dur a terme estos actes abans que es faça efectiva esta convocatòria, a penes dos mesos abans del dia de la votació.
Les noves tanques promocionals
Recuperar la possibilitat de celebrar estos actes per part de càrrecs públics, uns actes que semblaven haver quedat en les imatges dels primers anys dels 2000, no és l’única modificació que afecta l’activitat de la Generalitat davant de la publicitat institucional. Un altre dels canvis que planteja el PP és que s’elimine de la llei que els textos de la publicitat institucional estiguen “preferentment” en valencià, sinó que opta perquè es faça en les dos llengües cooficials.
Així mateix, el PP també proposa eliminar l’article que actualment fixa els límits temporals per a la col·locació de tanques promocionals de les obres i els projectes que es pretenen impulsar. En este s’expressa que la publicitat institucional no es pot dur a terme fins que l’obra no estiga finalitzada, que només hi haurà una tanca informativa “a on es relatarà succintament què s’està construint, el cost, l’empresa adjudicatària, la data d’inici i la de finalització” o es prohibix col·locar anuncis “d’obres futures ni abans del començament”, restriccions que ara el PP demana eliminar.
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