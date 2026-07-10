Sumacàrcer apel·la a la prudència dels banyistes després de l’última víctima mortal: “El riu té els seus perills i no podem posar 50 socorristes”
Alfarb decreta dos dies de dol per la mort del seu jove veí i la UE l’Alcúdia recorda el seu exjugador
Inés Hernández Lladró
L’alcalde de Sumacàrcer, David Pons, ha fet de nou una crida a extremar la prudència a tots els usuaris de l’àrea recreativa de l’Illa de l’Esgoletja i altres banyistes que acudixen a refrescar-se al Xúquer després de la mort, este dimecres, d’un jove d’Alfarb de 22 anys quan es banyava en el riu. Pons s’ha mostrat consternat i ha recordat que “el riu té molts perills amagats”, per la qual cosa que no hi caben les “confiances”.
David Pons, però, ha recordat que la seguretat en el Xúquer no és competència municipal, ja que es tracta d’un espai natural, amb la qual cosa no és possible aplicar mesures per iniciativa pròpia. L’alcalde subratlla que, per l’extensió del riu, no és viable establir mecanismes de vigilància durant la temporada d’estiu. “No podem posar 50 socorristes”, assenyala el primer edil. L’Ajuntament insistix que l’única ferramenta eficaç per a garantir la seguretat dels usuaris que cada estiu acudixen a este lloc per a fer front a les altes temperatura és la prudència.
La mort d’un jove que havia acudit amb uns amics a gaudir d’uns moments d’oci en l’àrea recreativa de l’Illa de l’Esgoletja ha causat consternació tant a Alfarb, localitat del jove, a on l’Ajuntament ha decretat dos dies de dol, com a Sumacàrcer. També la UE l’Alcúdia, equip de futbol al qual va pertànyer el jove que va faltar, Sergio Bosch, ha lamentat la pèrdua i li ha dedicat un emotiu record. Es tracta de la primera víctima mortal este estiu en este tram del Xúquer, molt concorregut els caps de setmana i durant jornades de forta calor. La situació no és nova, ja que en anys anteriors altres persones han perdut la vida en este tram del Xúquer.
L’alcalde de Sumacàrcer apel·la a la prudència de tots els banyistes i assenyala que és un missatge que estan “cansats de repetir” des de l’Ajuntament.
L’àrea recreativa de l’Illa de l’Esgoletja es localitza a la vora del Xúquer, molt prop del nucli urbà de Sumacàrcer, i cada estiu hi acudixen famílies i grups d’amics per a refrescar-se i fer més suportables les altes temperatures. El riu genera en esta zona un remolí que resulta perillós per a aquelles persones que el desconeixen, si bé els banyistes que freqüenten la zona alerten que no és l’únic perill del riu, per la qual cosa no es pot abaixar la guàrdia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La fornera que ha deixat una gran empremta en el seu poble: Fontanars ret un emotiu comiat a Adela
- Les preseleccions arriben a l’equador amb les triades de Malva-rosa-Cabanyal-Beteró i Patraix
- El Tribunal de Comptes exigix a Compromís traduir al castellà la seua denúncia sobre els centres de l’Opus Dei
- Guido Rodríguez firma amb el València CF fins a 2028
- Bo de mil euros per a tots els operaris i altres “gangues” de treballar per a Edwards
- Pérez Llorca crida a extremar la precaució per l’onada de calor després de l’incendi de Soneja
- La venda de pisos cau per quint mes consecutiu a València: un 12,5 % en maig
- La Vall d’Albaida celebra l’Orgull Rural per a reivindicar la diversitat LGTBIQ+ en els pobles