València obri la Fonteta per a veure gratis l’Espanya-Bèlgica de quarts en pantalla gegant: quan obrin les portes i aforament
La selecció espanyola busca classificar-se per a les semifinals del Mundial 2026 i València tornarà a reunir centenars d’aficionats a la Fonteta
La selecció espanyola afronta este divendres 10 de juliol una cita marcada en roig en el calendari. Espanya buscarà a les 21:00 h, contra Bèlgica, un bitllet per a les semifinals del Mundial 2026, un èxit que suposaria disputar la segona semifinal mundialista de la seua història. La “roja” continua somiant en el seu camí per la conquesta del Mundial i l’afició espanyola tornarà a bolcar-se en el partit d’esta nit.
Davant de l’expectació generada per l’Espanya-Bèlgica, l’Ajuntament de València ha anunciat que obrirà el pavelló de la Fonteta de Sant Lluís perquè els seguidors puguen seguir el partit en pantalla gegant i viure en directe el decisiu duel de quarts de final entre Espanya i Bèlgica.
Les portes de la Fonteta s’obriran a partir de les 19:30 hores i l’accés serà gratuït fins a completar l’aforament disponible, segons ha anunciat l’Ajuntament de València. L’aforament de la Fonteta és de 9.000 espectadors. L’entrada al recinte es farà per les portes 3 i 4. Cal tindre en compte que els menors d’edat hauran d’acudir acompanyats per una persona adulta per a poder accedir al recinte.
A més de la retransmissió del partit en pantalla gegant, els assistents podran gaudir de la narració en directe del periodista Dani Meroño, que posarà veu a una nit en la qual s’espera un gran ambient entre els aficionats. L’Ajuntament ha volgut crear un espai perquè els aficionats valencians puguen compartir una de les grans cites futbolístiques més importants de l’estiu. En cas de victòria, el combinat nacional s’enfrontarà a França el dimarts 14 de juliol a partir de les 21 hores.
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