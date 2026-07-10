Incendi a Almeria
Una veïna de Los Gallardos, sobre l’incendi: “Està incontrolable”
Segons relata esta testimoni, el foc es va originar per la caiguda d’un pal de la llum
Laura Rubio
Més d’una desena de persones han mort i centenars de veïns han sigut desallotjats per l’incendi forestal que s’ha declarat a Los Gallardos, en la província d’Almeria. El foc, que s’ha convertit en el sinistre forestal amb conseqüències humanes més greus registrat fins ara a Andalusia, va començar este dijous a la vesprada.
Segons afirma una de les veïnes de la localitat, Paula, de 30 anys, el foc es va originar per la caiguda d’un pal de la llum a Almocáizar, una pedania de la localitat.
La veïna conta que diversos dels morts tractaven de fugir en els seus vehicles o motos i són, la majoria, de Bédar, una pedania de Los Gallardos que s’ha vist molt afectada pel succés.
El foc, segons explica, semblava haver-se apagat avançada la vesprada. Però a la nit es va tornar a reactivar. “Està incontrolable”, expressa Paula.
Un centenar de desallotjats
Continuen evacuats els veïns d’Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, El Pinar de Bédar i el complex turístic Miraflores.
Un total de 54 persones continuen acollides en el Centre d’Arts Escèniques de Los Gallardos, a on reben assistència dels servicis d’emergència i dels voluntaris de Creu Roja.
El municipi d’Almeria de Lubrín també ha habilitat espais en el seu teatre i en el polígon industrial per a atendre prop d’un centenar de persones desallotjades.
Carretera tallada
Per a evitar la fugida en zones afectades, la DGT ha informat que continua tallada la carretera AL-6109, que unix Los Gallardos amb Bédar.
L’UME desplega 150 militars
L’evolució de l’incendi va obligar a activar la situació operativa 2 del Pla d’emergències per incendis forestals d’Andalusia, la qual cosa va permetre sol·licitar la incorporació de mitjans estatals.
La Unitat Militar d’Emergències (UME) participa en el dispositiu amb 150 efectius, que se sumen als aproximadament 150 professionals mobilitzats per la Junta d’Andalusia.
L’operatiu autonòmic inclou 16 grups de bombers forestals, tècnics d’operacions i extinció, quatre autobombes, unitats mèdiques i equips de coordinació i comandament. La Junta manté actiu el seguiment de l’incendi a través dels seus canals oficials d’emergències i del Pla Infoca.
Suscríbete para seguir leyendo
- La fornera que ha deixat una gran empremta en el seu poble: Fontanars ret un emotiu comiat a Adela
- Les preseleccions arriben a l’equador amb les triades de Malva-rosa-Cabanyal-Beteró i Patraix
- El Tribunal de Comptes exigix a Compromís traduir al castellà la seua denúncia sobre els centres de l’Opus Dei
- Guido Rodríguez firma amb el València CF fins a 2028
- Bo de mil euros per a tots els operaris i altres “gangues” de treballar per a Edwards
- La venda de pisos cau per quint mes consecutiu a València: un 12,5 % en maig
- La Vall d’Albaida celebra l’Orgull Rural per a reivindicar la diversitat LGTBIQ+ en els pobles
- Pérez Llorca crida a extremar la precaució per l’onada de calor després de l’incendi de Soneja