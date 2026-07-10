Xàtiva celebra este cap de setmana els actes centrals de l’Orgull LGTBIQA+ 2026
La programació inclou la manifestació i la posterior lectura del manifest, a més d’una gran festa oberta a tota la ciutadania
Xàtiva viurà, este cap de setmana, els actes centrals de la programació de l’Orgull LGTBIQA+ 2026, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Xàtiva, l’Associació Arc de Sant Martí LGTBI+ i el Consell de la Joventut de Xàtiva, amb l’objectiu de reivindicar els drets del col·lectiu, promoure la diversitat i fomentar una ciutat més inclusiva i respectuosa.
La programació arrancarà hui divendres 10 de juliol, a les 18:00 hores, en el JOC, amb un Kahoot de temàtica LGTBIQA+, una activitat participativa dirigida especialment al públic jove.
Els actes principals tindran lloc demà dissabte 11 de juliol. La jornada començarà a les 18:30 hores amb la manifestació de l’Orgull LGTBIQA+ 2026, que partirà des de la Casa de les Dones, acompanyada per la batucada Rytmus. Al finalitzar el recorregut, a les 19:00 hores, es procedirà a la lectura del manifest enfront de l’ajuntament de Xàtiva.
Sopar de pa i porta
Posteriorment, a les 21:00 hores, tindrà lloc el tradicional sopar de pa i porta, amb les entrades ja esgotades, i, a continuació, el jardí de la Pau acollirà la festa de l’Orgull LGTBIQA+, amb accés lliure i gratuït per a tota la ciutadania. La programació musical començarà a les 21:45 hores amb El Gran Xou de Liz Dust i continuarà, a partir de les 23:15 hores, amb les sessions de les DJ Kokedama i Esta Tía es Tonta.
Amb esta programació, Xàtiva reafirma el seu compromís amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+ i amb la construcció d’una ciutat oberta, diversa i lliure de qualsevol forma de discriminació. Durant les últimes setmanes ja s’han desenrotllat diferents activitats emmarcades en esta commemoració, com l’exposició dels cartells del concurs LGTBIQA+, la col·locació de pancartes reivindicatives, la il·luminació de diferents espais amb els colors de l’arc de Sant Martí i diversos tallers dirigits a la joventut.
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