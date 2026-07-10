Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas de corte Comunitat ValencianaIncendio Los Gallardos AlmeríaYonqui del dineroConcierto el Último de la FilaFonteta pantalla gigantebebé GandíaPiscina privada Canet
instagramlinkedin

Xàtiva celebra este cap de setmana els actes centrals de l’Orgull LGTBIQA+ 2026

La programació inclou la manifestació i la posterior lectura del manifest, a més d’una gran festa oberta a tota la ciutadania

La festa de l’Orgull de Xàtiva, l’any passat

La festa de l’Orgull de Xàtiva, l’any passat / Perales Iborra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

Xàtiva

Xàtiva viurà, este cap de setmana, els actes centrals de la programació de l’Orgull LGTBIQA+ 2026, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Xàtiva, l’Associació Arc de Sant Martí LGTBI+ i el Consell de la Joventut de Xàtiva, amb l’objectiu de reivindicar els drets del col·lectiu, promoure la diversitat i fomentar una ciutat més inclusiva i respectuosa.

La programació arrancarà hui divendres 10 de juliol, a les 18:00 hores, en el JOC, amb un Kahoot de temàtica LGTBIQA+, una activitat participativa dirigida especialment al públic jove.

Els actes principals tindran lloc demà dissabte 11 de juliol. La jornada començarà a les 18:30 hores amb la manifestació de l’Orgull LGTBIQA+ 2026, que partirà des de la Casa de les Dones, acompanyada per la batucada Rytmus. Al finalitzar el recorregut, a les 19:00 hores, es procedirà a la lectura del manifest enfront de l’ajuntament de Xàtiva.

Sopar de pa i porta

Posteriorment, a les 21:00 hores, tindrà lloc el tradicional sopar de pa i porta, amb les entrades ja esgotades, i, a continuació, el jardí de la Pau acollirà la festa de l’Orgull LGTBIQA+, amb accés lliure i gratuït per a tota la ciutadania. La programació musical començarà a les 21:45 hores amb El Gran Xou de Liz Dust i continuarà, a partir de les 23:15 hores, amb les sessions de les DJ Kokedama i Esta Tía es Tonta.

Noticias relacionadas

Amb esta programació, Xàtiva reafirma el seu compromís amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+ i amb la construcció d’una ciutat oberta, diversa i lliure de qualsevol forma de discriminació. Durant les últimes setmanes ja s’han desenrotllat diferents activitats emmarcades en esta commemoració, com l’exposició dels cartells del concurs LGTBIQA+, la col·locació de pancartes reivindicatives, la il·luminació de diferents espais amb els colors de l’arc de Sant Martí i diversos tallers dirigits a la joventut.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La fornera que ha deixat una gran empremta en el seu poble: Fontanars ret un emotiu comiat a Adela
  2. Les preseleccions arriben a l’equador amb les triades de Malva-rosa-Cabanyal-Beteró i Patraix
  3. El Tribunal de Comptes exigix a Compromís traduir al castellà la seua denúncia sobre els centres de l’Opus Dei
  4. Guido Rodríguez firma amb el València CF fins a 2028
  5. Bo de mil euros per a tots els operaris i altres “gangues” de treballar per a Edwards
  6. La venda de pisos cau per quint mes consecutiu a València: un 12,5 % en maig
  7. La Vall d’Albaida celebra l’Orgull Rural per a reivindicar la diversitat LGTBIQ+ en els pobles
  8. Pérez Llorca crida a extremar la precaució per l’onada de calor després de l’incendi de Soneja

Mompó: “A Baldoví li queda renegar, posar-se samarretes i fer el moniato”

Mompó: “A Baldoví li queda renegar, posar-se samarretes i fer el moniato”

“Esta obra queda inaugurada”: el PP demana en any electoral recuperar els talls de cinta

“Esta obra queda inaugurada”: el PP demana en any electoral recuperar els talls de cinta

El Consell Jurídic Consultiu dona suport a l’Eliana i demana a la Generalitat estudiar la reobertura del pas històric de l’estació

Xàtiva celebra este cap de setmana els actes centrals de l’Orgull LGTBIQA+ 2026

Xàtiva celebra este cap de setmana els actes centrals de l’Orgull LGTBIQA+ 2026

Sumacàrcer apel·la a la prudència dels banyistes després de l’última víctima mortal: “El riu té els seus perills i no podem posar 50 socorristes”

València obri la Fonteta per a veure gratis l’Espanya-Bèlgica de quarts en pantalla gegant: quan obrin les portes i aforament

València obri la Fonteta per a veure gratis l’Espanya-Bèlgica de quarts en pantalla gegant: quan obrin les portes i aforament

Les deu eixides del València Basket deixen 5 milions d’euros

Les deu eixides del València Basket deixen 5 milions d’euros

Llorca arremet contra les candidatures de Morant i Oltra

Llorca arremet contra les candidatures de Morant i Oltra
Tracking Pixel Contents