Nomenament
Els clàssics sempre tornen: Llorca repesca l’ex-Unió Valenciana José María Chiquillo a un any d’eleccions
L’exdiputat i senador, dedicat a la consultoria internacional després de desvincular-se de la primera línia política, s’incorpora a la Generalitat com a directiu d’Ivace
Hi ha clàssics que mai moren. I en el PP, els gestos cap als sectors del valencianisme tricolor sempre tornen, sobretot quan s’acosten les eleccions. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i la consellera d’Indústria, Marian Cano, van firmar, divendres passat, a la Nucia, el fitxatge de José María Chiquillo com a nou directiu de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace).
Amb Chiquillo, torna als governs del PP un històric de l’antiga Unió Valenciana, desapareguda dels processos electorals fa ja diversos cicles, però el ressò de la qual s’ha continuat invocant de manera recurrent en l’àmbit conservador.
Feia temps que el PP no emetia esta mena de senyals, encara que sí que ha mantingut engreixades les relacions amb entitats com Lo Rat Penat o la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). En realitat, ha sigut el president provincial del PP de València, Vicent Mompó, qui ha ocupat l’espai del sector valencianista este mandat.
Chiquillo va liderar Unió Valenciana fins a 2005, moment en què se’n va passar al PP, com a independent, a on ha ocupat diversos càrrecs. Havia sigut diputat en el Congrés per Unió Valenciana en els noranta, i com a popular va ser senador i diputat diverses legislatures.
Ruta de la Seda
Després de deixar d’ocupar llocs en 2019, Chiquillo s’ha mantingut allunyat de la primera línia política, encara que no ha perdut la presència pública, al desenrotllar la seua carrera en l’àmbit de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i com a president de la plataforma digital de la Ruta de la Seda i representant d’Espanya en la Xarxa del Programa Unesco Rutes de la Seda. És llicenciat en Dret i s’ha dedicat, en els últims anys, a la consultoria internacional. Des de fa uns mesos també és cònsol honorari d’Uzbekistan a València.
Ara, com a directiu d’Ivace, Chiquillo compartirà espai amb l’ex-secretari autonòmic de Mazón Santiago Lumbreras, recuperat també per Llorca com a director general d’esta entitat del sector públic, encarregada de promoure la internacionalització de l’economia valenciana. El lloc d’alta direcció en Ivace està dotat amb 58.000 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- La fornera que ha deixat una gran empremta en el seu poble: Fontanars ret un emotiu comiat a Adela
- Les preseleccions arriben a l’equador amb les triades de Malva-rosa-Cabanyal-Beteró i Patraix
- Bo de mil euros per a tots els operaris i altres “gangues” de treballar per a Edwards
- La venda de pisos cau per quint mes consecutiu a València: un 12,5 % en maig
- Pérez Llorca crida a extremar la precaució per l’onada de calor després de l’incendi de Soneja
- El Grau de Gandia acollirà este diumenge un espectacle de danses tradicionals valencianes
- Les caparres, una plaga que xupla la salut dels agricultors
- Treball ho confirma: els treballadors poden reduir la seua jornada laboral durant l’avís roig per calor