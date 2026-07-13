Distinció
Eugenio Coronado, catedràtic de la Universitat de València, guanya el Premi Nacional de Nanotecnologia 2026
El director de l’ICMol ha exercit un paper fonamental en la consolidació del magnetisme molecular i la formació de generacions d’investigadors
M. Bas
El catedràtic de Química Inorgànica de la Universitat de València i director de l’Institut de Ciència Molecular (ICMol), Eugenio Coronado Miralles, ha sigut reconegut amb el V Premi Nacional de Nanotecnologia 2026 per la seua trajectòria científica i la seua decisiva contribució al desenrotllament de la nanociència molecular a Espanya.
El guardó, promogut i organitzat per Alphabioteclegal, entitat especialitzada en dret i biotecnologia, compta amb la col·laboració de la Fundació PONS, que acollirà la cerimònia d’entrega, segons ha informat la Universitat de València en un comunicat.
El Premi Nacional de Nanotecnologia distingix trajectòries científiques de referència i reconeix la seua aportació a l’avanç de la innovació, la transferència de coneixement i la formació de noves generacions d’investigadors.
El jurat ha valorat especialment la carrera d’Eugenio Coronado, considerat un referent internacional en camps com el magnetisme molecular, l’espintrònica molecular, els materials bidimensionals i les tecnologies quàntiques.
Al llarg de la seua trajectòria, Coronado ha publicat més de 730 articles científics, que acumulen prop de 45.000 cites, i compta amb un índex h de 103. A més, ha participat en el desenrotllament de 18 patents, una mostra del seu compromís amb la transferència de coneixement i l’aplicació pràctica dels resultats de la investigació.
La Universitat de València ha destacat que Eugenio Coronado ha exercit un paper fonamental en la consolidació del magnetisme molecular com a àrea d’investigació i en la creació d’una escola científica que ha format diverses generacions d’investigadors.
El seu treball ha permés estretir la relació entre la química molecular, la física de materials i la nanotecnologia, la qual cosa ha obert noves vies per al disseny de materials funcionals amb potencials aplicacions en electrònica, emmagatzematge d’informació i tecnologies quàntiques.
El reconeixement subratlla també la seua labor docent, la formació de talent, l’impuls de noves línies d’investigació i la transferència de coneixement al teixit empresarial.
Esta concepció de la ciència, basada en l’excel·lència, la col·laboració i el suport a les noves generacions, ha resultat clau per al creixement de l’ICMol i per a la seua consolidació com a centre internacional de referència en ciència molecular.
La cerimònia d’entrega del V Premi Nacional de Nanotecnologia se celebrarà el 10 de novembre de 2026 en la seu de la Fundació PONS, a Madrid.
Este nou reconeixement se suma a l’àmplia trajectòria de premis i distincions que ha rebut Eugenio Coronado i fa valdre la seua contribució a l’avanç de la ciència molecular i la nanotecnologia a Espanya.
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