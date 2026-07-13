Tribunals
La jutgessa de la dana eleva a 231 el nombre de víctimes de la tragèdia a València
La magistrada suma al recompte un home d’avançada edat que va morir a causa d’un infart agut de miocardi en el seu domicili de Benetússer la nit del mateix dia de la barrancada
La jutgessa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha dictat, este dilluns, una interlocutòria en la qual eleva a 231 el nombre oficial de víctimes mortals que va causar la dana de València del 29 d’octubre de 2024. L’última víctima reconeguda per l’autoritat judicial és un home d’avançada edat que va morir a causa d’un infart agut de miocardi en el seu domicili de Benetússer la nit del mateix dia de la barrancada.
La instructora ha dictat esta resolució després que el Ministeri Fiscal emetera un informe en el qual considerava procedent la inclusió d’esta defunció en la investigació. Segons arreplega la interlocutòria, l’informe medicoforense assenyalava que no podia establir un nexe de causalitat entre la defunció i les circumstàncies patides per este home el 29 d’octubre de 2024, encara que sí que podria considerar-se com “una concausa contemporània a l’episodi d’estrés agut patit”.
“La gran situació d’estrés causada per la dana, sumada a un estat patològic previ, va derivar en la defunció”, assenyala la magistrada, “per un infart agut de miocardi el 29 d’octubre de 2024, davant de la situació que estava vivint i que estava veient des del seu domicili”. La instructora deixa, per tant, sense efecte el sobreseïment acordat prèviament en altres diligències prèvies relatives a esta defunció per a unir-la a la causa en la qual s’investiguen presumptes delictes d’homicidi i lesions per imprudència.
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