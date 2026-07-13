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Museus

L’experiència de passar la mitjanit en l’IVAM

El museu amplia el seu horari amb motiu de la Gran Nit de Juliol

La Gran Nit de Juliol se celebrarà el 18 de juliol

La Gran Nit de Juliol se celebrarà el 18 de juliol / Miguel Lorenzo

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Dani García

València

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) celebrarà el 18 de juliol la Gran Nit de Juliol amb múltiples activitats culturals, i en la qual destaca la gratuïtat des de les 19 hores i l’ampliació del seu horari fins a la mitjanit. El col·lectiu Hits With Tits oferirà al públic una gran varietat de cançons pop, música electrònica i new wave.

La Gran Nit consistix en una programació especial d’actuacions musicals i visites als diferents museus i monuments gràcies a la seua obertura en un horari especial de vesprada-nit amb entrada gratuïta.

Música i família

A més de la música oferida per Hits With Tits, que serà a les 21 hores, també hi actuarà el grup Demeter’s Project. Es tracta d’una banda formada per dones de formació clàssica, la participació de la qual s’integra dins de l’exposició “Radix”, de Tania Candiani.

Habrá exposiciones, actividades para toda la familia y actuaciones musicales

Hi haurà exposicions, activitats per a tota la família i actuacions musicals / Miguel Lorenzo

Per a aquells que vulguen anar a gaudir amb tota la família, a partir de les 12 hi haurà un taller interactiu anomenat “Minimons de butxaca”, una activitat que combina art, joc i experiència sensorial. En este taller es podrà visitar una exposició i participar de manera dinàmica en una proposta en la qual els assistents dissenyaran ecosistemes imaginaris de manera col·lectiva.

Exposicions

Per a aquells que busquen una altra opció, també es podrà visitar, des de les 17, la mostra titulada “L’Albufera”, i, des de les 18, “La Col·lecció de l’IVAM fins hui”, una mostra que reunix més de 500 obres de 260 artistes, entre els quals figuren Joan Miró, Andy Warhol, Man Ray, Marcel Duchamp, Cindy Sherman, Claes Oldenburg, Jacques Lipchitz, Martha Rosler, Robert Frank, Walker Evans o María Blanchard, entre altres.

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Les últimes mostres seran una hora més tard: des de les 19 hores, “Territoris en trànsit” i “Solo duo: Irene Grau & Marco Giordano”, i, des de les 21:00 hores, “Apoteosis Now”, de la fotògrafa Cristina de Middel.

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