Mercat de fitxatges
El Llevant UE tanca la cessió d’Hugo Sotelo des de Vigo
L’acord està a l’espera de tancar una opció de compra a final de temporada
R. L.V.
Hugo Sotelo es convertirà en el segon fitxatge del Llevant UE per a la pròxima temporada, després que el club granota i el Celta de Vigo hagen accelerat les negociacions en els últims dies per a la cessió del migcampista. Tal com va informar Faro de Vigo, l’acord està a l’espera de tancar l’opció de compra que tindrà l’equip granota a final d’esta temporada, cosa que podria resoldre’s en les pròximes hores.
Des de fa setmanes, el Llevant ha mostrat un interés important pel jugador vigués, convençut que és un perfil de futbolista que encaixa en el sistema de Luís Castro de cara a la nova temporada. Les eixides de Pablo Martínez, Ugo Raghouber, Unai Vencedor i Iker Losada, a més, obligaven la secretaria tècnica a reforçar una posició clau en l’esquema del portugués.
Les converses amb el Celta, que havia assenyalat Sotelo com un dels futbolistes als quals havia de trobar eixida en este mercat estival davant de la perspectiva que gaudisca de pocs minuts, es van intensificar en les últimes hores i els clubs confien que tot quedara resolt a principis de setmana.
La qüestió gira ara mateix entorn de l’opció de compra que es fixarà en l’acord i, una vegada resolta eixa qüestió, es donarà oficialitat a l’acord que convertirà Sotelo en el segon reforç del Llevant UE de cara a la pròxima temporada en Primera Divisió, després del fitxatge d’Enzo Bardeli.
Talent per a Luís Castro
El futbolista de 22 anys arribarà a Orriols amb l’objectiu de reivindicar-se després d’una temporada irregular en la qual el seu rendiment va anar de més a menys. El migcampista va començar el curs sent important per a Claudio Giráldez, però va acabar relegat a un pla secundari en la medul·lar celest. El jugador vigués va disputar 20 partits de lliga el curs passat, en el qual va firmar dos assistències. A més, va debutar en la UEFA Europa League.
Davant de la seua falta de minuts en el Celta de Vigo, que, a més, ha incorporat Aleix Febas en la seua posició, Sotelo aterrarà en el Ciutat de València amb ganes de sumar minuts en Primera Divisió en la seua primera experiència lluny de Balaídos.
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