Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estado l'AlbuferaInspección educativaPantallas acusticas San Antonio de Benagébermétodo FaradayConcierto el Último de la FilaCotización hijosTráfico Valencia hoy
instagramlinkedin

Rècord d’albiraments de balenes a la Marina Alta: la UPV posa l’ull en 127 rorquals, el segon animal més gran del món

Este estudi ha permés identificar amb drons més d’un centenar d’exemplars i obtindre mostres per a avançar en el coneixement i la conservació d’esta espècie

Una de les balenes albirades per la UPV

Una de les balenes albirades per la UPV / UPV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Paula Lizcano

Dénia

Un equip d’investigadors de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha albirat 127 balenes rorquals comunes enfront de les costes de la Marina Alta, en concret, enfront de Dénia i Xàbia, durant la campanya d’investigació desenrotllada enguany. Es tracta del segon animal més gran del planeta, només per darrere de la balena blava, i la xifra suposa un dels millors resultats obtinguts pel projecte.

La campanya va començar el 25 de maig i va finalitzar el 6 de juliol. Durant este període, els investigadors van aconseguir identificar, mitjançant drons, més d’un centenar de rorquals, i incorporar nous exemplars al catàleg de seguiment de l’espècie. A més, van obtindre sis mostres de bufit utilitzant tècniques no invasives.

Noticias relacionadas

Una espècie en perill en el Mediterrani

El rorqual comú és el segon animal més gran del planeta, només superat per la balena blava, i és un dels cetacis més habituals del Mediterrani durant la migració primaveral. No obstant això, l’espècie està catalogada “en perill” per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) en esta regió. Segons la UPV, la informació recopilada durant esta campanya permetrà conéixer millor la seua població, els seus moviments migratoris i el seu comportament, amb l’objectiu de reforçar les mesures per a la seua conservació.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents