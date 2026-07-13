Rècord d’albiraments de balenes a la Marina Alta: la UPV posa l’ull en 127 rorquals, el segon animal més gran del món
Este estudi ha permés identificar amb drons més d’un centenar d’exemplars i obtindre mostres per a avançar en el coneixement i la conservació d’esta espècie
Paula Lizcano
Un equip d’investigadors de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha albirat 127 balenes rorquals comunes enfront de les costes de la Marina Alta, en concret, enfront de Dénia i Xàbia, durant la campanya d’investigació desenrotllada enguany. Es tracta del segon animal més gran del planeta, només per darrere de la balena blava, i la xifra suposa un dels millors resultats obtinguts pel projecte.
La campanya va començar el 25 de maig i va finalitzar el 6 de juliol. Durant este període, els investigadors van aconseguir identificar, mitjançant drons, més d’un centenar de rorquals, i incorporar nous exemplars al catàleg de seguiment de l’espècie. A més, van obtindre sis mostres de bufit utilitzant tècniques no invasives.
Una espècie en perill en el Mediterrani
El rorqual comú és el segon animal més gran del planeta, només superat per la balena blava, i és un dels cetacis més habituals del Mediterrani durant la migració primaveral. No obstant això, l’espècie està catalogada “en perill” per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) en esta regió. Segons la UPV, la informació recopilada durant esta campanya permetrà conéixer millor la seua població, els seus moviments migratoris i el seu comportament, amb l’objectiu de reforçar les mesures per a la seua conservació.
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