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ALMERIA

Sánchez visita les zones afectades per l’incendi de Los Gallardos

El president del Govern visitarà el lloc de comandament avançat a Turre i es reunirà amb els responsables dels dispositius d’emergència després del greu succés

Sánchez visita les zones afectades per l’incendi de Los Gallardos (Almeria)

Sánchez visita les zones afectades per l’incendi de Los Gallardos (Almeria)

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Madrid

El president del Govern, Pedro Sánchez, visita, este dilluns, les zones afectades per l’incendi de Los Gallardos, a Almeria, que ha causat la mort a 12 persones i ha quedat estabilitzat després de calcinar 7.000 hectàrees.

Sánchez visitarà la zona acompanyat de la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, segons ha informat el Govern en una convocatòria als mitjans de comunicació.

En concret, el president del Govern acudirà al lloc de comandament avançat de Turre i mantindrà una trobada amb els responsables dels dispositius d’emergències i de coordinació que treballen en les zones afectades per l’incendi de dijous, un dels més greus que s’han produït a Espanya.

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Després de la visita, farà una declaració institucional.

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