ALMERIA
Sánchez visita les zones afectades per l’incendi de Los Gallardos
El president del Govern visitarà el lloc de comandament avançat a Turre i es reunirà amb els responsables dels dispositius d’emergència després del greu succés
El president del Govern, Pedro Sánchez, visita, este dilluns, les zones afectades per l’incendi de Los Gallardos, a Almeria, que ha causat la mort a 12 persones i ha quedat estabilitzat després de calcinar 7.000 hectàrees.
Sánchez visitarà la zona acompanyat de la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, segons ha informat el Govern en una convocatòria als mitjans de comunicació.
En concret, el president del Govern acudirà al lloc de comandament avançat de Turre i mantindrà una trobada amb els responsables dels dispositius d’emergències i de coordinació que treballen en les zones afectades per l’incendi de dijous, un dels més greus que s’han produït a Espanya.
Després de la visita, farà una declaració institucional.
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