Desaparició
Trobat mort el veí d’Aldaia desaparegut
El cap de setmana es van organitzar batudes de voluntaris i bombers per a localitzar-lo
Bombers del Consorci Provincial de València han informat este diumenge de la troballa del cos sense vida de l’home de 66 anys, malalt de demència, que va desaparéixer divendres passat en el municipi d’Aldaia. El consorci havia mobilitzat un dispositiu amb 4 BRIFO, una dotació de bombers, un oficial, un sergent, un coordinador forestal, GERA amb helicòpter MV6-R del Consorci i dos unitats de bombers forestals de GVA.
La busca s’havia centrat en zones agrícoles d’Aldaia i hi han participat també mitjans de l’Ajuntament de València i de l’ONG IAE, així com veïns del municipi. Pedro Notario tenia 66 anys, era veí del Barri del Crist i patia demència, va desaparéixer divendres passat i ha tingut en suspens tots els efectius que s’han organitzat en batudes per a localitzar-lo.
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