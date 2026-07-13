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Desaparició

Trobat mort el veí d’Aldaia desaparegut

El cap de setmana es van organitzar batudes de voluntaris i bombers per a localitzar-lo

El dispositiu de busca dels bombers

El dispositiu de busca dels bombers / CPB

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Ada Dasí

Ada Dasí

Aldaia

Bombers del Consorci Provincial de València han informat este diumenge de la troballa del cos sense vida de l’home de 66 anys, malalt de demència, que va desaparéixer divendres passat en el municipi d’Aldaia. El consorci havia mobilitzat un dispositiu amb 4 BRIFO, una dotació de bombers, un oficial, un sergent, un coordinador forestal, GERA amb helicòpter MV6-R del Consorci i dos unitats de bombers forestals de GVA.

La busca s’havia centrat en zones agrícoles d’Aldaia i hi han participat també mitjans de l’Ajuntament de València i de l’ONG IAE, així com veïns del municipi. Pedro Notario tenia 66 anys, era veí del Barri del Crist i patia demència, va desaparéixer divendres passat i ha tingut en suspens tots els efectius que s’han organitzat en batudes per a localitzar-lo.

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