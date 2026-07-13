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Vicent Lloret guanya el IX Premi de Poesia de Beniopa Francesc Miret

El jurat premia el poemari de l’historiador, titulat Dissolució poètica d’un mànec

L’acte d’entrega es trasllada enguany al 19 de setembre per a deixar que passe la calor de la canícula

Vicent Lloret Llopis

Vicent Lloret Llopis / Levante-EMV

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La novena edició del Premi de Poesia de Beniopa Francesc Miret, que convoca a Gandia la Societat Literària Saforíssims, juntament amb la Junta de Districte de Beniopa i la Regidoria de Cultura, ja té guanyador. Es tracta de l’historiador Vicent Lloret Llopis. El jurat ha premiat el seu poemari titulat Dissolució poètica d’un mànec.

El jurat ha valorat molt especialment la singularitat de la proposta, així com la solidesa expressiva i la qualitat estètica del poema. Es tracta d’un text “que destaca per la seua arquitectura formal, amb una reducció progressiva suggeridora, i per la potència de la metàfora central”.

A esta edició s’havien presentat un total de 50 poemes. La qualitat de les obres rebudes ha sigut valorada pel jurat del premi. “La diversitat de veus, temes, formes expressives i estils poètics mostra la bona salut literària d’un premi que creix any rere any”, van apuntar fonts de Saforíssims.

El jurat, constituït per Víctor Benavides, Christelle Enguix i Maria Josep Escrivà, no ho ha tingut fàcil a l’hora de triar l’obra guanyadora, atés l’alt nivell de les propostes poètiques presentades.

Vicent Lloret Llopis va nàixer a Beniopa. Historiador de l’art, docent i guia de patrimoni cultural, compagina la investigació i la divulgació històrica sobre la família Borja amb l’escriptura. És membre del Consell Exectiu del CEIC Alfons el Vell i impulsa iniciatives de promoció cultural i literària vinculades al territori. També és membre de Saforíssims.

D’altra banda, el jurat ha decidit atorgar una menció especial als poemes finalistes:

  • No me’n recordo, de Georgina Àlvarez Morera
  • Immediatesa, de Joan Martorell Masó
  • Fosses comunes, de Blas Fuentes Benito
  • Elegia, de Josep Manuel Agulló Pastor
  • Danys col·laterals, de David Carreres Lacasa

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L’acte d’entrega del premi tindrà lloc el dia 19 de setembre. La intenció d’este canvi de data no és una altra que deixar passar la calor de l’estiu i el període de vacacions, amb la finalitat de trobar la data més favorable possible per als assistents.

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