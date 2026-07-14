Ajornat el València-Betis de la primera jornada de la Lliga: esta és la nova data del partit a Mestalla
La Lliga canvia de data el partit entre el València i el Betis per la participació de jugadors en el Mundial de 2026
Maria Bas
Fumata blanca. La primera jornada de la Lliga estava en perill i finalment ha quedat ajornada. Almenys pel que fa al València.
El cas és que els jugadors tenen dret a tindre unes vacacions mínimes després de competir i cal no oblidar que el campionat arranca el cap de setmana del 14 al 16 d’agost. L’impacte de les possibles semifinals i final del Mundial 2026 ha afectat de ple el València-Betis, previst per a eixe cap de setmana.
L’equip verd-i-blanc té encara en la competició mundialista Lo Celso, internacional per l’Argentina, i havia demanat l’ajornament de l’encontre.
Els horaris dels partits
Este dimarts, la Lliga ha fet públics els horaris d’esta primera jornada, i el partit del València-Betis, a Mestalla, es disputarà el dimarts 25 d’agost a les 21 hores. De fet, este partit se celebrarà després de la segona jornada, fixada el 22 d’agost a les 19:30 hores contra el Celta, també en el coliseu de l’avinguda de Suècia. La tercera jornada serà el diumenge 30 a les 19:30 hores a Riazor contra el Deportivo de la Corunya.
El que amaga l’ajornament
Amb la llei a la mà, el Betis té dret a demanar l’ajornament, encara que siga per un únic futbolista, l’argentí Lo Celso. Però eixa setmana més d’entrenaments permetrà al tècnic Manuel Pellegrini posar a punt futbolistes amb una pretemporada atípica, precisament pel Mundial. És el cas del mexicà Álvaro Fidalgo i del colombià Cucho Hernández. També d’altres jugadors que es recuperen de lesions, com Abde Ezzalzouli i Antony.
Suscríbete para seguir leyendo
- Les preseleccions arriben a l’equador amb les triades de Malva-rosa-Cabanyal-Beteró i Patraix
- La fornera que ha deixat una gran empremta en el seu poble: Fontanars ret un emotiu comiat a Adela
- Bo de mil euros per a tots els operaris i altres “gangues” de treballar per a Edwards
- El Grau de Gandia acollirà este diumenge un espectacle de danses tradicionals valencianes
- Treball ho confirma: els treballadors poden reduir la seua jornada laboral durant l’avís roig per calor
- Les caparres, una plaga que xupla la salut dels agricultors
- Imputat l’agent antidisturbis per espentar una docent durant la vaga educativa
- Llorca arremet contra les candidatures de Morant i Oltra