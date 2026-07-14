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Ajornat el València-Betis de la primera jornada de la Lliga: esta és la nova data del partit a Mestalla

La Lliga canvia de data el partit entre el València i el Betis per la participació de jugadors en el Mundial de 2026

Imatge de l’últim València – Betis a Mestalla, partit que va acabar empatat a un gol

Imatge de l’últim València – Betis a Mestalla, partit que va acabar empatat a un gol / EFE

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Maria Bas

València

Fumata blanca. La primera jornada de la Lliga estava en perill i finalment ha quedat ajornada. Almenys pel que fa al València.

El cas és que els jugadors tenen dret a tindre unes vacacions mínimes després de competir i cal no oblidar que el campionat arranca el cap de setmana del 14 al 16 d’agost. L’impacte de les possibles semifinals i final del Mundial 2026 ha afectat de ple el València-Betis, previst per a eixe cap de setmana.

L’equip verd-i-blanc té encara en la competició mundialista Lo Celso, internacional per l’Argentina, i havia demanat l’ajornament de l’encontre.

Els horaris dels partits

Este dimarts, la Lliga ha fet públics els horaris d’esta primera jornada, i el partit del València-Betis, a Mestalla, es disputarà el dimarts 25 d’agost a les 21 hores. De fet, este partit se celebrarà després de la segona jornada, fixada el 22 d’agost a les 19:30 hores contra el Celta, també en el coliseu de l’avinguda de Suècia. La tercera jornada serà el diumenge 30 a les 19:30 hores a Riazor contra el Deportivo de la Corunya.

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El que amaga l’ajornament

Amb la llei a la mà, el Betis té dret a demanar l’ajornament, encara que siga per un únic futbolista, l’argentí Lo Celso. Però eixa setmana més d’entrenaments permetrà al tècnic Manuel Pellegrini posar a punt futbolistes amb una pretemporada atípica, precisament pel Mundial. És el cas del mexicà Álvaro Fidalgo i del colombià Cucho Hernández. També d’altres jugadors que es recuperen de lesions, com Abde Ezzalzouli i Antony.

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