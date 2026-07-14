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Animal perillós

Un caiman solt en un poble d’Alacant: la Policia Local alerta de la presència de l’animal i demana ajuda per a localitzar-lo

L’Ajuntament recomana no acostar-se a l’animal, mantindre la distància i telefonar al 112 o a la Policia si es detecta la seua presència

La Policia Local de Sax demana col·laboració per a localitzar un caiman solt en la glera del riu

La Policia Local de Sax demana col·laboració per a localitzar un caiman solt en la glera del riu / INFORMACIÓN

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C. Suena

Alacant

La Policia Local de Sax ha sol·licitat la col·laboració ciutadana després de confirmar la presència d’un caiman de dimensions reduïdes en la glera del riu. L’avís l’ha difós a través de les seues xarxes socials, a on el cos municipal explica que els servicis competents ja han activat el protocol corresponent per a localitzar i capturar l’animal.

El comunicat demana als veïns que extremen la precaució i que, en cas de veure l’animal, no intenten acostar-se a ell ni tampoc capturar-lo pel seu compte.

Què s’ha de fer si algú veu el caiman

La Policia Local de Sax ha llançat diverses recomanacions clares a la població. En primer lloc, demana mantindre la calma i no intentar acostar-se a ell, capturar-lo ni espantar-lo. També recomana mantindre una distància de seguretat i contactar immediatament amb la Policia Local de Sax o amb el 112 per a indicar la ubicació exacta en la qual ha sigut vist l’animal.

Si és possible, demanen no perdre’l de vista, però sempre des d’una posició segura.

Recomanació als qui passegen amb mascotes

Com a mesura de precaució, els agents recomanen evitar, en la mesura que siga possible, passejar amb animals de companyia per la glera del riu fins que finalitzen les labors de busca i es confirme la retirada de l’exemplar.

L’objectiu és garantir la seguretat tant dels veïns com de les seues mascotes mentres es manté actiu el dispositiu.

Telèfons de contacte

La Policia Local de Sax recorda que qualsevol avís pot comunicar-se a través dels números següents:

  • Policia Local de Sax: 96 696 83 50
  • Policia Local de Sax: 676 486 535
  • Emergències: 112

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Des del cos municipal insistixen que la col·laboració ciutadana és fonamental per a facilitar una intervenció ràpida i localitzar l’animal amb seguretat.

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