Comença l’asfaltatge nocturn de la Gran Via Marqués del Túria
Els treballs es fan en horari nocturn per a tancar completament l’avinguda i suposen la primera gran actuació en 35 anys, la qual inclou un producte que reduïx el soroll
La ciutat de València alberga, des de la nit de dilluns a dimarts, la primera fase d’una de les seues obres més ambicioses dins del que és el servici de proximitat: el reasfaltatge de la Gran Via Marqués del Túria en els dos sentits.
Al llarg de les últimes setmanes s’ha aprofitat per a fer treballs previs, inclosa la reparació de totes les vorades i dels sistemes de drenatge. Es tracta d’una obra llarga i pesada, que obliga contínuament a tancar trams, tant de la Gran Via com dels trams que connecten els dos sentits i que fan la funció de canvi de sentit de la marxa. Això afecta també els passos de vianants, en molts dels quals s’han hagut d’instal·lar també pontons provisionals.
Ara, els treballs han començat ja una fase decisiva: la incorporació del nou asfalt, necessari tenint en compte l’estat en el qual es trobava la calçada. L’Ajuntament de València ha iniciat els treballs de fresatge i instal·lació de la primera banda de rodament. L’alcaldessa, María José Catalá, ha visitat l’obra per a supervisar l’avanç d’esta fase, que s’executa en horari nocturn de diumenge a dijous per a minimitzar les molèsties.
L’actuació, la primera intervenció integral en la via en 35 anys, abasta 22.126 metres quadrats en el tram comprés entre l’avinguda de Jacinto Benavente i la confluència de l’avinguda del Regne de València amb el carrer de Russafa. La inversió municipal ascendix a 1,24 milions d’euros.
Asfalt que reduïx el so
El projecte utilitza paviment fonoabsorbent, un material que reduïx en 10 dB el soroll del trànsit rodat i un 20 % les emissions de CO₂. La renovació es completa amb la instal·lació de rigola (la vorada que delimita la calçada) allà a on fa falta, per a evitar l’acumulació de tolls i realinear els punts afonats del paviment.
Les obres van començar el 22 de juny de 2026, una vegada finalitzat el curs escolar per a reduir l’impacte en la zona (és una avinguda de servici per a autobusos escolars), amb eixa primera fase diürna centrada en les voreres i els sistemes de drenatge.
Nits de tall total
La fase de fresatge i asfaltatge es desenrotlla ara de nit, amb dos màquines treballant de manera simultània per a evitar juntes en el paviment, de diumenge a dijous i sense activitat els caps de setmana. Durant el dia es manté la circulació en el carril lliure i, per complet, en el sentit contrari; de nit es produïx el tall total del trànsit per a procedir al fresatge i a l’asfaltatge. El conjunt de l’obra està previst que s’acabe la tercera setmana d’agost.
El calendari i el pla d’obra s’han coordinat amb l’associació veïnal del Pla del Remei-Gran Via, amb representants del comerç del centre, la Delegació de Mobilitat, l’EMT i l’empresa adjudicatària. Les sis parades de l’EMT de l’entorn continuaran operatives durant tota la intervenció i només es produiran trasllats puntuals per a adaptar-les a l’avanç dels treballs, sense suprimir-ne cap.
L’alcaldessa ha emmarcat l’actuació en l’estratègia municipal d’estendre el paviment fonoabsorbent en les grans vies i en els nous desenrotllaments urbans. En conjunt, l’Ajuntament impulsa més de 130.000 metres quadrats d’esta mena de ferm en diferents punts de València, com la mateixa Gran Via Marqués del Túria, el carrer Colón, l’eix Pérez Galdós-Giorgeta, l’avinguda de les Corts Valencianes, General Avilés, a Campanar, i el PAI de Malilla Sud.
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