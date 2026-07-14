Compte arrere per a la celebració del Zevra a Cullera
El festival afronta d’ací a deu dies la seua quinta edició amb la previsió de reunir més de 150.000 espectadors i un impacte econòmic que tornarà a omplir hotels, apartaments i comerços
Cullera tornarà a convertir-se, d’ací a només deu dies, en la capital de la música urbana del Mediterrani. El festival Zevra afronta la seua quinta edició amb la previsió de reunir més de 150.000 assistents entre el 24 i el 27 de juliol, una xifra que el consolida com un dels principals esdeveniments musicals d’Espanya i que, a més, suposarà un nou impuls econòmic per a la ciutat en ple estiu.
El recinte situat al costat de la platja acollirà més de cent concerts distribuïts en huit escenaris, amb una programació que combina reggaeton, pop, música urbana, electrònica, trap i indie i que tornarà a atraure milers de jóvens procedents de tota Espanya. L’organització confia fins i tot a superar el rècord d’assistència d’edicions anteriors.
El cartell estarà encapçalat per tres dels noms més internacionals de la música llatina: Nicky Jam, Ozuna i Anuel AA, autèntics reclams d’una edició que també comptarà amb artistes de primer nivell com Leire Martínez, que torna a Cullera dos anys després de la seua anterior actuació, Saiko, Omar Montes, Chanel, JC Reyes, Álvaro Soler, Juan Magán, La Pantera, Luar La L, Metrika, Ovy On The Drums, Efecto Pasillo, Iñigo Quintero o La La Love You, entre molts altres.
L’oferta musical es completarà amb una destacada presència de música electrònica gràcies a DJ Nano, Anthony Godfather, Alvama Ice, Brenda Serna, Michenlo o Parkineos, a més de la incorporació de Shark, una de les noves propostes festives dirigides al públic de la generació Z.
Gest de complicitat amb la cultura valenciana
Una de les novetats més singulars arribarà en la jornada inaugural del divendres amb un escenari dedicat íntegrament a les xarangues valencianes. Deu formacions de diferents punts de la Comunitat protagonitzaran un format d’actuacions cara a cara que aportarà un marcat caràcter festiu i popular a l’inici del festival.
Cullera, al complet durant quatre dies
Com ja va ocórrer en les edicions anteriors, l’impacte del festival anirà molt més enllà del recinte musical. L’arribada massiva de visitants tornarà a situar l’ocupació turística de Cullera pràcticament al cent per cent, amb hotels, apartaments turístics, càmpings i restaurants registrant una intensa activitat durant tot el cap de setmana.
El recinte disposarà, a més, d’una àmplia zona de descans amb capacitat per a 8.000 persones, repartides entre acampada, glamping i autocaravanes, la qual cosa permetrà que milers d’assistents s’hi queden durant tota la celebració de l’esdeveniment.
Mil llocs de treball i un ampli dispositiu de seguretat
L’organització estima que el festival generarà prop de mil llocs de treball directes, a més de l’activitat indirecta associada a empreses de muntatge, restauració, transport, seguretat i servicis.
Per a garantir el desenrotllament de l’esdeveniment es desplegarà un operatiu de seguretat integrat per 700 efectius, amb presència de Policia Local, Guàrdia Civil, Protecció Civil i diferents unitats especialitzades que reforçaran la vigilància tant en el recinte com en els accessos, les carreteres i les principals zones de concentració de públic.
Amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments, Zevra tornarà a posar en marxa una àmplia xarxa d’autobusos que connectarà Cullera amb una desena de ciutats espanyoles i nombrosos municipis de la Comunitat Valenciana. Hi haurà rutes des de Madrid, Euskadi, La Rioja, Aragó, Múrcia i Catalunya, a més de servicis des de València, Castelló, Alacant i localitats com Gandia, Alzira, Xàtiva, Ontinyent, Alcoi, Sueca, Dénia, Oliva, Tavernes de la Valldigna o el Perelló.
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