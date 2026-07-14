Gandia destina 120.000 euros a ajudes per a facilitar l’accés a la vivenda a persones vulnerables
La Junta de Govern Local aprova també una subvenció de 16.000 euros al preventori infantil, actualitza el Protocol municipal d’absentisme escolar i impulsa noves iniciatives en matèria de patrimoni, cultura i medi ambient
La Junta de Govern de Gandia ha aprovat el llistat definitiu de persones admeses i excloses de la convocatòria de subvencions destinades a facilitar l’accés a la vivenda a persones en situació d’especial vulnerabilitat, una línia d’ajudes dotada amb 120.000 euros dins del Pla estatal per a l’accés a la vivenda 2025.
La coportaveu del Govern local, Alícia Izquierdo, va destacar que “l’accés a una vivenda digna és un dret fonamental, i estes ajudes permeten donar resposta a persones que travessen situacions especialment difícils. Des de l’Ajuntament continuem treballant perquè ningú es quede arrere i perquè les polítiques socials arriben a qui més les necesita”.
Les subvencions estan dirigides, entre altres col·lectius, a víctimes de violència de gènere o sexual, persones desnonades de la seua vivenda habitual, persones sense llar, refugiades o amb altres circumstàncies de vulnerabilitat social, amb l’objectiu de facilitar-los una alternativa residencial estable.
D’altra banda, en matèria educativa, la Junta de Govern Local va aprovar la versió 3.0 del Protocol municipal d’absentisme escolar per als centres educatius sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyances obligatòries i FP Bàsica. L’actualització incorpora, entre altres, la nova metodologia de justificació de faltes aprovada pel Consell Escolar Municipal, reforça les competències dels Servicis Socials municipals i adapta el document a les necessitats actuals dels centres educatius.
També es va donar llum verda a una subvenció directa de 16.000 euros a la Fundació Nuestra Señora del Amparo, entitat que gestiona el preventori infantil, destinada a sufragar els gastos de manteniment, subministraments i personal del centre.
Quant a medi ambient, el Govern local ha donat compte de la sol·licitud d’una subvenció de 40.000 euros a la Diputació destinada a continuar desenrotllant actuacions de gestió i conservació en el barranc de Beniopa-Sant Nicolau, dins de l’estratègia municipal de protecció i recuperació dels espais naturals.
Per la seua banda, la regidora de Cultura i també portaveu del Govern, Balbina Sendra, va informar de l’aprovació de la sol·licitud d’una subvenció de 4.087 euros de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats per a restaurar i digitalitzar dos documents de gran valor històric conservats en l’Arxiu Municipal de Gandia: el Llibre Sèptim de Racional (1595-1606) i el Llibre de Peites, de 1559.
Finalment, la Junta de Govern Local ha aprovat una subvenció nominativa de 50.000 euros a Fomento AIC per al desenrotllament del cicle Gandiautor 2026, que oferirà una programació estable de concerts durant els mesos de setembre, octubre i novembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Les preseleccions arriben a l’equador amb les triades de Malva-rosa-Cabanyal-Beteró i Patraix
- La fornera que ha deixat una gran empremta en el seu poble: Fontanars ret un emotiu comiat a Adela
- Bo de mil euros per a tots els operaris i altres “gangues” de treballar per a Edwards
- El Grau de Gandia acollirà este diumenge un espectacle de danses tradicionals valencianes
- Treball ho confirma: els treballadors poden reduir la seua jornada laboral durant l’avís roig per calor
- Les caparres, una plaga que xupla la salut dels agricultors
- Imputat l’agent antidisturbis per espentar una docent durant la vaga educativa
- Llorca arremet contra les candidatures de Morant i Oltra