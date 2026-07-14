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PORCELLANES

La plantilla de Lladró paralitza la producció per a exigir que es complisca el conveni i un pla de futur

CSIF, UGT i CCOO denuncien que l’empresa “torna a fer recaure el pes sobre els treballadors” mentres continua sense oferir garanties de viabilitat

Un moment de la protesta de la plantilla de Lladró, a les portes de la Ciutat de la Porcellana

Un moment de la protesta de la plantilla de Lladró, a les portes de la Ciutat de la Porcellana / Levante-EMV

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José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

La producció de Grupo Lladró ha quedat paralitzada este dimarts a conseqüència de l’ampli seguiment de la vaga convocada per la representació de les persones treballadores per a exigir a la direcció el compliment del conveni col·lectiu i la presentació d’un pla de viabilitat que garantisca el futur de l’empresa i dels llocs de treball. Els treballadors denuncien que l’empresa pretén fer recaure sobre la plantilla el cost d’una gestió empresarial que, després de deu anys sota el grup inversor PHI, no ha aconseguit revertir la situació econòmica de la companyia.

Les plantilles de Lladró, Arte y Porcelanas i Diseños Artísticos e Industriales (Daisa) han iniciat una parada de dos hores, convocada conjuntament pels sindicats CSIF, UGT i CCOO, com a mostra de rebuig al procediment d’inaplicació de la part econòmica del XXIII Conveni col·lectiu estatal del vidre i la ceràmica que va promoure l’empresa.

La mobilització respon al creixent malestar d’una plantilla que, segons denuncia UGT FICA País Valencià, fa anys que està fent importants esforços per a afavorir la continuïtat de l’activitat, acceptant sacrificis i demostrant un compromís ferm amb l’empresa, sense que la direcció haja correspost amb una estratègia clara que aporte estabilitat i confiança.

Drets de la plantilla

“Els treballadors i les treballadores ja han fet massa esforços. És el moment que la direcció assumisca la seua responsabilitat i deixe de plantejar com a única solució retallar els drets de la plantilla”, assenyalen des d’UGT FICA PV. Este sindicat recorda que les dificultats de l’empresa no poden continuar traslladant-se exclusivament a les persones treballadores i considera que la direcció ha d’apostar per mesures que impulsen la competitivitat, la inversió i el desenrotllament del projecte industrial, en lloc d’incomplir els compromisos adquirits en la negociació col·lectiva.

UGT FICA PV exigix a la direcció que aplique de manera immediata els increments salarials previstos en el conveni col·lectiu i que trasllade un missatge de tranquil·litat a la plantilla mitjançant la presentació d’un pla de viabilitat seriós, transparent i creïble. “S’ha demostrat que congelar salaris o intentar despenjar-se del conveni no resolen els problemes de l’empresa. La solució exigix una gestió responsable, una estratègia industrial de futur i el respecte als drets dels qui han sostingut Lladró durant tots estos anys”, conclou el sindicat.

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Pròximes mobilitzacions

L’organització sindical representada en Lladró advertix que les mobilitzacions continuaran mentres l’empresa no retire les seues pretensions d’incomplir el conveni col·lectiu i no presente un projecte de futur que garantisca la continuïtat de l’activitat i el manteniment dels llocs de treball. Els següents dies de vaga seran el 16 i 21 juliol

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