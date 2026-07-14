Veïns de Sagunt reclamen més senyalització de la platja nudista
Les dos entitats de la zona demanen una delimitació clara, ja que asseguren que l’actual no impedix confusions i conflictes
La instal·lació de més senyalització per a delimitar “de manera clara” la platja nudista de Sagunt és una més de les demandes de les dos associacions veïnals de la zona, que, a més, lamenten la falta de llavapeus per segon any consecutiu en la zona de la Malva-rosa de Corinto.
Encara que hi ha un cartell gran al nord de la platja, això no ha evitat queixes precisament en esta zona. Per això, les entitats demanen la col·locació de més tanques de fusta i cartells.
Esta mesura la va sol·licitar Almardà Viva per a “evitar conflictes i millorar la convivència”.
Uns arguments semblants esgrimixen des de l’associació veïnal de les platges d’Almardà, Corinto i Malva-rosa, ja que afirma que la falta de senyalització “ha generat confusió entre els banyistes”.
Almardà Viva destaca que este aspecte es va plantejar el passat 8 de maig en una reunió amb el regidor de Platges, Roberto Rovira. Però, segons apunten des del col·lectiu, continuen a l’espera d’avanços ferms.
Mesures
L’edil explicava este dilluns a este diari que ja s’han prolongat cap a la mar unes tanques de fusta col·locades en l’accés nord i que es preveu instal·lar una passarel·la nova en la qual posaran també un cartell nou amb una fletxa indicativa del lloc. “Això estarà a punt esta setmana”, deia el regidor, que confirma que en l’entrada sud hi ha un cartell en el vial d’accés, però no en la platja, tot i que subratllava que les queixes que li han arribat són de l’altre extrem, que és a on s’actuarà.
El regidor ha lamentat els conflictes i ha remarcat que, en realitat, “el nudisme està permés en totes les platges”.
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