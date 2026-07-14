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Generalitat

Vox també aconseguix que el pressupost retalle 100.000 euros als sindicats

El PP i Vox pacten una esmena que minora en 50.000 euros les ajudes a UGT i CCOO per a elaborar plans d’igualtat i ho destina a la lluita contra la despoblació

El síndic del Grup Parlamentari Vox, José María Llanos, durant una sessió de control, en les Corts Valencianes

El síndic del Grup Parlamentari Vox, José María Llanos, durant una sessió de control, en les Corts Valencianes / Rober Solsona - Europa Press

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Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

Els pressupostos de la Generalitat per a 2026 inclouen una retallada de 100.000 euros als sindicats majoritaris, tal com volia Vox i en contra de la voluntat expressada públicament pel president, Juanfran Pérez Llorca, el partit del qual, el PP, ha acabat cedint.

Populars i voxistes van pactar este dilluns en la Comissió d’Economia —a on es tramiten ara mateix els comptes— una esmena d’aproximació que arreplega la tisorada a UGT i CCOO. Tal com ha avançat El Español i ha confirmat este diari, se’ls retiren 50.000 euros consignats inicialment per al desenrotllament de plans d’igualtat, i es destinen a “donar suport a projectes empresarials innovadors i generadors d’ocupació que contribuïsquen a la dinamització econòmica, la fixació de població i la millora de la competitivitat en municipis de la Comunitat Valenciana en risc de despoblació”.

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, señala al síndic de Vox, José Mª Llanos, en un pleno

El síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, assenyala el síndic de Vox, José M. Llanos, en un ple / ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Arxiu

Una nova victòria per a Vox

L’acord suposa una nova victòria per a Vox, que ja ha aconseguit que Llorca pose catifa roja a la seua “prioritat nacional” en els pressupostos (de moment ha entrat en Vivenda) i ara obté una altra de les seues reclamacions. A diferència de la prioritat nacional, que Llorca ha volgut acostar a l’arrelament però el fons de la qual mai ha discutit, el president sí que s’havia mostrat en contra de les retallades als agents socials, sempre en el punt de mira de Vox. De fet, els voxistes van pactar amb Carlos Mazón una retallada de més de 400.000 euros als dos sindicats i de 125.000 a la patronal CEV.

Així, quan el síndic de Vox, José María Llanos, va anticipar la seua voluntat de retallar de nou les ajudes als sindicats, Pérez Llorca es va oposar públicament a això, va defendre el paper dels agents socials i va prometre que tractaria de convéncer Vox en la negociació, cosa que finalment no sembla que haja ocorregut.

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Qui sí que esquiva la tisora, almenys ara com ara, és la CEV. L’entitat de Vicente Lafuente, a qui Llanos havia inclòs en l’amenaça inicial, no es veu afectada per cap de les esmenes pactades fins ara per PP i Vox i, per tant, no veu minvats els ingressos institucionals previstos.

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