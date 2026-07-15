Succés
Ángel Arbona, propietari d’un immoble esfondrat a Benetússer: “S’havien reforçat els pilars, la finca era antiga”
L’Ajuntament ha convocat els afectats a una reunió este matí per a buscar solucions davant de la situació en la qual es troben, després que hagen passat la nit en l’hotel Ibis d’Alcàsser
En el moment de la investigació de les causes de la solsida d’un edifici de tres plantes a Benetússer, els propietaris dels immobles també han avaluat els danys, ja que les vivendes estaven ocupades per llogaters.
Un d’ells és Ángel Arbona, que anit va tornar precipitadament des de la Nucia després de rebre diverses fotografies del que havia passat. A primera hora de hui, dimecres 15 juliol, s’ha desplaçat fins al lloc de la solsida per a comprovar personalment l’abast dels desperfectes.
Arbona atribuïx els fets al moviment de terres en el solar contigu. Segons explica, “s’havien reforçat els pilars de l’edifici” a causa de l’antiguitat de la construcció, i tant l’enginyer com l’aparellador de les obres “van passar per a comprovar com estava la finca”.
“Ara hem de telefonar a l’assegurança per a veure què passa. Mai ens hem vist en una situació així”, assenyala el propietari.
Els llogaters
Per la seua banda, l’Ajuntament de Benetússer ha convocat els afectats a una reunió este matí per a buscar solucions davant de la situació en la qual es troben, després que hagen passat la nit en l’hotel Ibis d’Alcàsser. Emilio és un d’ells. Vivia en el tercer pis amb la seua família de sis membres. El seu pare, Darwin, va ser el que va donar l’alarma. “No hem dormit gens en tota la nit”, diu mentres recorda com van baixar per l’escala a tot córrer.
Este matí han hagut d’anar a comprar roba per a les xiquetes perquè van eixir de casa amb el que duien posat. Ara esperen a veure les opcions de les quals disposen per a poder començar de nou.
El col·lapse
L’inspector en cap del Consorci Provincial de Bombers de València, Jorge Gil, ha explicat que l’edifici que es va esfondrar anit a Benetússer va col·lapsar a penes “un o dos minuts” després que finalitzara el desallotjament dels veïns.
L’immoble es va desplomar sense causar danys personals. La finca, contigua a un solar en el qual s’està construint un altre edifici, va ser evacuada després que els residents detectaren clevills i escoltaren sorolls en l’estructura.
Segons ha relatat Gil, els bombers van rebre un avís per l’aparició de fissures en l’edifici. A la seua arribada, van trobar diversos veïns que ja havien abandonat les vivendes.
Durant la inspecció, els efectius van comprovar que en el solar contigu hi havia una obra en execució i que “s’havien descalçat diverses fonamentacions”. Davant d’esta situació, van ordenar completar immediatament el desallotjament de l’immoble.
“Un minut o dos després, l’edifici va col·lapsar. Afortunadament, ja no hi havia ningú en l’interior i no es van produir danys personals”, ha assenyalat el responsable del Consorci de Bombers.
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