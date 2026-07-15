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Vivenda

Bustinduy veu “negociables” les demandes de PNB i Junts per a consensuar el decret de vivenda

El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy

El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy / Eduardo Parra - Europa Press

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EFE

Madrid

El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha assegurat que les mesures que han demanat el PNB i Junts que s’incloguen en el decret llei de vivenda que prepara el Govern són totes “negociables”, per la qual cosa s’ha mostrat convençut que hi haurà un acord abans que acabe el mes de juliol.

“Junts i el PNB han fet públiques les seues demandes i crec que totes són negociables, transitables, i en el Govern estem abordant la negociació tenint en compte eixes demandes i amb l’obligació d’arribar un acord perquè el decret tire avant; i estic convençut que així serà”, ha dit el ministre en una entrevista en RNE.

Sobre la possibilitat que el decret incloga bonificacions fiscals als amos que abaixen el preu dels lloguers, Bustinduy ha recordat que, encara que no és el seu “model”, Sumar està disposat a acceptar-les “buscant un bé major, que és que es protegisca 3,5 milions de llogaters”.

Segons ha explicat, les bonificacions fiscals que demana Junts tindrien així cabuda “en un context de pròrroga en el qual es protegisca els llogaters”, de manera que “hi haja un instrument o mecanisme perquè als nous llogaters se’ls abaixe” el preu del lloguer.

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També ha recordat que, segons l’acord al qual va arribar Sumar amb el PSOE dins del Govern, el decret llei ha de contindre una pròrroga reforçada dels contractes de lloguer, una regulació dels lloguers de temporada i d’habitacions i una fiscalitat dissuasiva sobre els pisos turístics.

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