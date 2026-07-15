Joan Francesc Mira rep el Premi Roís de Corella 2026 a Gandia per la seua destacada trajectòria literària
El reconeixement s’emmarca dins dels Premis Literaris Ciutat de Gandia 2026
L’escriptor, antropòleg, sociòleg, hel·lenista i traductor Joan Francesc Mira rebrà el Premi Roís de Corella 2026 a Gandia per la seua trajectòria literària. Es tracta d’un reconeixement que s’emmarca dins dels Premis Literaris Ciutat de Gandia 2026 per a fer valdre una de les trajectòries intel·lectuals i literàries més rellevants de la cultura valenciana contemporània.
Com ja va avançar este diari, l’escriptor Vicent Enric Belda s’ha endut el XLVIII Premi Joanot Martorell de Narrativa per la seua novel·la Discreta soledat, i Josep Maria Fulquet ha obtingut el LXIV Premi Ausiàs March de Poesia amb País natal. Els guardons s’entregaran el 20 de novembre.
La regidora delegada de Cultura, Balbina Sendra, ha assenyalat que Joan Francesc Mira és “una de les figures més influents de les nostres lletres, un autor imprescindible que ha contribuït de manera decisiva a enriquir la literatura, el pensament i la cultura del nostre país”.
La regidora també ha destacat el gran nombre de reconeixements rebuts per l’autor al llarg de la seua carrera, entre els quals destaquen el Premi Joan Fuster d’Assaig, la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Traducció, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes o l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana.
“Per a Gandia és tot un privilegi incorporar Joan Francesc Mira al palmarés del Premi Roís de Corella. La seua obra manté, a més, una vinculació especial amb la nostra ciutat gràcies als seus estudis sobre la família Borja i a novel·les tan destacades com Borja Papa, així com a l’assaig Els Borja. Família i mite, que han contribuït a divulgar i interpretar amb rigor històric un dels llinatges més universals de Gandia”, ha recalcat la regidora de Cultura.
Nascut a València en 1939, Joan Francesc Mira és autor d’una extensa producció literària que abasta la novel·la, l’assaig, l’antropologia i la traducció. Entre les seues obres més destacades figuren Els treballs perduts, Purgatori, El professor d’història, El tramvia groc i Tots els camins, a més de traduccions de referència com La Divina Comèdia, L’Odissea o el Nou Testament, considerades autèntiques fites de la literatura en català.
Suscríbete para seguir leyendo
- Bo de mil euros per a tots els operaris i altres “gangues” de treballar per a Edwards
- Compte arrere per a la celebració del Zevra a Cullera
- El Grau de Gandia acollirà este diumenge un espectacle de danses tradicionals valencianes
- Treball ho confirma: els treballadors poden reduir la seua jornada laboral durant l’avís roig per calor
- Les caparres, una plaga que xupla la salut dels agricultors
- Imputat l’agent antidisturbis per espentar una docent durant la vaga educativa
- Llorca arremet contra les candidatures de Morant i Oltra
- Mompó: “A Baldoví li queda renegar, posar-se samarretes i fer el moniato”