El Madrid de Pedro Martínez, a punt de “furtar-li” un fitxatge al València Basket
El club taronja tenia Mikael Jantunen en el radar des de l’adeu de Pradilla, però l’equip blanc s’hauria entremés i sembla tindre molt avançada la seua arribada
Rafa Jarque
No està sent un mercat de fitxatges senzill per al València Basket. En primer lloc, òbviament, per totes les eixides que s’han donat des que es va conquistar la Lliga en el Palau. En total ja en són deu, moltes d’estes de jugadors clau, i pot ser, fins i tot, que n’hi haja alguna més. I, a més, perquè la competència en el mercat per a fitxar és feroç. El club taronja ha fet un bon treball fins a la data amb les incorporacions de TJ Shorts, Corbalán, Osetkowski i Saint-Supéry, però encara hi ha molt per fer en una reconstrucció que no està sent ni molt menys un camí de roses.
Després que tres de les primeres quatre incorporacions hagen anat més dirigides al joc exterior, el club treballa en més fitxatges de nivell per a suplir les baixes de Pradilla, Braxton Key i Matt Costello. Osetkowski ja està fitxat i el següent podia ser Mikael Jantunen, jugador finlandés que ha quedat lliure després de desvincular-se del Fenerbahçe i que estava en l’agenda taronja. No obstant això, en les últimes hores, les negociacions han rebut un fort colp, i és que el Reial Madrid de Pedro Martínez ha entrat de ple en la carrera pel jugador.
Converses avançades
Segons ha informat Eurohoops, el Reial Madrid ja té les converses molt avançades amb el jugador, per la qual cosa es pot dir que porta clarament la davantera. Jantunen és un jugador de 26 anys i 2,04, internacional absolut per Finlàndia, que pot jugar tant d’aler com d’aler pivot i que compta amb experiència en l’Eurolliga després d’haver passat per París Basketball i Fenerbahçe, a on no va acabar de comptar amb la confiança de Saras Jasikevicius.
Format en la Universitat de Utah, va jugar posteriorment en equips europeus com l’Ostende i el Treviso per a fer després el salt a l’Eurolliga. La idea és que cobrisca el lloc de Trey Lyles, que ha posat rumb als Minnesota Timberwolves de l’NBA després d’una sola temporada en l’equip blanc. Els dubtes sobre la continuïtat d’Hezonja han fet reaccionar ràpidament l’equip blanc, que vol assegurar-se un bon anotador i amb capacitat defensiva.
Pedro el vol
Evidentment, el jugador arribaria amb l’aval de Pedro Martínez, que ha posat els ulls en el finlandés per a donar-li consistència al seu joc interior en el Reial Madrid. Així, el València Basket estaria molt prop de perdre un dels seus principals objectius en el mercat de fitxatges de cara a la temporada que ve.
L’interés del València Basket en Jantunen el va revelar Encestando, que va apuntar que el club el té en el radar des que Pradilla va prendre la decisió de fer les maletes, precisament rumb al Madrid. La desvinculació del Fenerbahçe va ser vista com una manera de facilitar les negociacions, però, d’un dia per l’altre, s’han tornat a complicar, esta vegada per un altre factor.
Salva Camps, també rumb al Madrid
Jantunen no seria el primer que este estiu desvia el seu rumb de València a Madrid en l’últim moment. I és que Salva Camps era un dels noms triats per a reforçar el cos tècnic de València Basket, però finalment ha pres la decisió d’anar-se’n al Reial Madrid per a unir-se a Pedro Martínez.
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