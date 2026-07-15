Pressupostos
PP i Vox aproven donar més de 200.000 euros a la promoció del bou en corda
La idea inicial era deixar sense pressupost la Fira Trovam de la indústria musical valenciana, però finalment se’n retallen 50.000 euros
També es retallen 250.000 euros de la Direcció General de Cultura i de la de Patrimoni Cultural per a crear la xarxa valenciana del bou en corda i donar ajudes a les entitats que el promouen
Un total de 225.000 euros. És el que es destinarà, en dos línies diferents, a la promoció del bou en corda, tal com es reflectix en una de les esmenes del Projecte de pressupostos 2026 presentades per Vox i que han rebut el suport del Partit Popular. D’esta manera, tira avant en les Corts Valencianes una proposta per a la consecució de la qual es retiren fons de la Fira Trovam de la indústria musical valenciana, de la Direcció General de Cultura i de la de Patrimoni Cultural.
No era el pla inicial. No exactament, almenys. L’esmena presentada inicialment pel grup comandat per José María Llanos proposava dedicar la totalitat de l’ajuda de la Generalitat destinada a la Fira Trovam a noves línies relacionades amb el bou en corda.
En total, la subvenció nominativa que rebia esta fira, que és una trobada de professionals de la indústria musical valenciana que enguany se celebra del 12 al 14 de novembre a Castelló de la Plana, era de 225.000 euros per part de la Conselleria d’Educació i Cultura. L’esmena presentada inicialment pel partit d’extrema dreta proposava deixar eixa ajuda a zero.
Una “ruta cultural” i una xarxa d’ajuntaments
I amb eixos 225.000 euros, es proposava, d’una banda, crear una nova línia d’ajudes en concurrència competitiva per a “associacions culturals” relacionades amb el bou, és a dir, entitats que promouen esta classe d’actes. A eixe fi es pretenien destinar 150.000 euros. La idea és que amb eixos fons documenten “el patrimoni”, recuperen arxius històrics d’estos festejos, realitzen “producció audiovisual” i, fins i tot, creen “una ruta cultural”.
La resta del que s’ha retallat a Trovam, 75.000 euros, es preveia destinar-ho a la creació d’una xarxa valenciana de bou en corda conformada per ajuntaments en els quals es programa esta classe d’actes. Els fons anirien destinats a “promoció turística i seguretat dels festejos”.
Però el debat d’esmenes alberga sorpreses i, també, esmenes transaccionals. En una d’estes, PP i Vox han acordat una nova distribució de les línies de les quals es retallaran fons per a desviar-los al bou en corda.
Retallades en patrimoni i activitat escènica
En concret, en el debat en comissió d’este dimarts, PP i Vox han aprovat llevar 50.000 euros de la subvenció a la Fira Trovam en lloc de la totalitat, els 225.000. La resta se li seguiria, per tant, atorgant.
Però no han renunciat als seus plans de promoció del bou en corda, sinó que disminuiran altres partides. En concret, de la Direcció General de Cultura i de la de Patrimoni Cultural. Respectivament, es retallen 15.000 euros de la partida “Treballs realitzats per altres empreses i professionals” del Programa de patrimoni artístic, museus i arts plàstiques, i 235.000 euros d’eixa mateixa partida però del Programa de promoció i activitat cultural i escènica.
Amb eixa nova distribució de les retallades, s’aconseguix una “borsa” de fons de 300.000 euros, la qual cosa suposa 75.000 euros més que la proposta inicial. Amb eixos diners, PP i Vox han acordat crear una nova línia de subvencions per a l’“adaptació, la promoció, la divulgació i la representació teatral d’obres del Segle d’Or de les lletres valencianes”.
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