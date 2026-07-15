Altes temperatures
Quan acaba l’avís roig per calor a la Comunitat Valenciana?
L’Aemet activa el nivell extrem en diverses zones del territori valencià
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha decretat l’avís roig per altes temperatures, este dimecres, en la província de València. Els més de 200 municipis que la componen corren un risc alt per calor i es preveu que es registren màximes de 42 graus en tot el litoral valencià. L’alerta roja, a més de les temperatures extremes, inclou tempestes seques, esclafits i ratxes fortes de vent, encara que de curta duració.
A més, s’activa l’alerta taronja en l’interior de València, l’interior sud de Castelló i en tota la província d’Alacant; estes zones arribaran a temperatures màximes de 39 graus. Així mateix, es pronostiquen temperatures de 37 graus en l’interior nord i el litoral de Castelló, motiu pel qual s’activa l’alerta groga, igual que en l’interior de València i l’interior sud de Castelló, tot i que en este cas per previsió de borrasques. L’Aemet preveu que estes temperatures i possibles tempestes arriben este migdia, cap a les 13:00 hores.
Quan acaben els avisos per calor extrema?
De cara a demà, dijous, l’Aemet rebaixa l’alerta roja a groga en tot el litoral de València i el litoral nord i l’interior d’Alacant per màximes de 38 graus. D’altra banda, es manté l’avís taronja en l’interior de València i el litoral sud d’Alacant amb una previsió de 40 graus, que canviarà a groc divendres per a tota la província de València i part de la d’Alacant, a excepció del litoral sud alacantí, que mantindrà el nivell taronja. A Castelló no es notifica cap alerta per temperatures altes ni dijous ni divendres.
Segons les previsions de l’organisme, a partir del divendres 17 i el dissabte 18 de juliol, els termòmetres donaran un respir.
RECOMANACIONS DAVANT DE LES TEMPERATURES EXTREMES
Davant d’estos forts episodis de calor, tant Protecció Civil com Emergències compartixen diversos consells per a afrontar l’onada de calor: l’exposició al sol ha de ser limitada; cal ingerir menjars lleugers i regulars, fruites i verdures, que siguen riques en aigua i sals minerals, així com una freqüent hidratació d’aigua i líquids. A més, cal optar per colors clars en la nostra vestimenta i que esta cobrisca tota la superfície de la pell possible. I, finalment, insistixen a evitar l’exercici físic i d’alta intensitat en les hores centrals del dia.
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