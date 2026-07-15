LGTBIQ+ fòbia
“No queremos gais en el pueblo”: vandalitzen diversos bancs a Bocairent amb missatges homòfobs
L’Ajuntament valora emprendre accions legals perquè es castigue el responsable d’este atac d’odi cap al col·lectiu LGTBIQ+
Nova acció d’LGTBI-fòbia en un municipi valencià. “Banco de gays!!!” (sic), “Pillar el sida tos los maricones”, “No queremos gays en el pueblo” o “No jodáis el pueblo”. Són alguns dels missatges d’odi que han aparegut escrits en diferents bancs de la localitat de Bocairent (la Vall d’Albaida) pintats amb els colors de la bandera de l’arc de Sant Martí per a fer visible el respecte a la diversitat en l’època de la commemoració de l’Orgull LGTBIQ+.
L’Ajuntament de Bocairent ha condemnat, este dimecres, els fets i ha avançat que els servicis jurídics municipals estan valorant les accions legals que adoptaran per a castigar este acte de violència i rebuig cap a persones per la seua orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
“Bocairent és un poble obert i plural. Per tant, no hi poden tindre cabuda les faltes de respecte o les incitacions a l’odi cap a persones i col·lectius”, han remarcat des del consistori, que vol identificar i sancionar el responsable.
Un altre atac d’odi a Albaida
L’atac d’odi es produïx un dia després del juí celebrat contra un home que en 2023 va arrancar dos banderes LGTBIQ+ col·locades en l’ajuntament d’Albaida amb motiu de la commemoració de l’Orgull. L’acusat s’enfrontava a una pena sol·licitada per la Fiscalia d’un any de presó i a una multa de 3.420 euros per un delicte d’odi i un altre de danys. L’home es va dirigir al col·lectiu LGTBIQ+, davant dels agents de la Policia Local, amb expressions humiliants com ara “maricons de merda” o “gais cabrons”.
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