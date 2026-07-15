Servicis socials
El Síndic obri expedient a l’Ajuntament de València per l’assentament barraquista del vell circuit de Fórmula 1
L’organisme reclama al consistori un informe detallat sobre les actuacions municipals per a pal·liar les altes temperatures i oferir alternatives als residents de l’assentament
El vell circuit de Fórmula 1 de València, que va deixar de funcionar com a tal l’any 2012, alberga ara un assentament de persones sense llar en el qual viuen, segons xifres de les ONG, prop de 1.300 persones en circumstàncies infrahumanes. Les altes temperatures, a més, han agreujat la situació i això s’ha traduït en queixes particulars i també de les entitats que treballen amb estes persones.
Doncs bé, eixes queixes, recollides també en els mitjans de comunicació, han arribat al Síndic de Greuges i este ha obert d’ofici un expedient a l’Ajuntament de València perquè explique quina és la situació de l’assentament i les mesures que ha adoptat per a protegir estes persones, particularment ara que les temperatures estan disparades.
Segons les informacions de què disposa, el Síndic explica que “les persones que integren este assentament estan en una situació d’especial vulnerabilitat i exclusió social, exposades a condicions d’habitabilitat incompatibles amb unes condicions de vida dignes”. És més, les altes temperatures de les últimes setmanes, diu, “comporten un greu risc per a la seua vida, salut i integritat física, atesa l’especial vulnerabilitat del col·lectiu afectat i les deficients condicions de l’assentament i la falta d’accés a subministraments bàsics”.
Peticions al consistori
Així, doncs, el Síndic ha decidit iniciar actuacions “a fi d’investigar si l’Ajuntament de València, davant de la situació descrita, ha adoptat mesures en el seu àmbit competencial”. Concretament, demana al consistori un informe detallat de la situació en este assentament; el cens de persones que poden viure allí, en particular el de dones i menors; el detall de les actuacions municipals desplegades per a pal·liar les altes temperatures que “pogueren posar en risc la vida i la dignitat de les persones sense llar”; les alternatives i els recursos que s’han oferit a les persones que estan en els assentaments, i un informe sobre l’existència o no d’un pla d’actuació davant de situacions d’adversitat climàtica.
El Síndic justifica l’obertura de l’expedient amb la mateixa normativa que empara esta institució dependent de la Generalitat Valenciana, que l’obliga a “prestar una atenció preferent i prioritària a aquells supòsits en els quals pot detectar-se l’existència de persones o col·lectius en situacions de risc d’exclusió o d’especial vulnerabilitat” i, en resum, “a qualsevol de les condicions o circumstàncies personals o socials a les quals es referix l’article 14 de la Constitució”.
Dona a l’Ajuntament de València un mes de termini per a presentar tots eixos informes, i advertix que, si l’informe no arriba en el període indicat, “es considerarà que hi ha falta de col·laboració” per part de les autoritats municipals.
Segons les dades de les ONG, en el vell circuit de Fórmula 1 de València hi ha almenys tres assentaments amb 400 barraques i prop de 1.300 persones, la majoria d’elles immigrants que no tenen un sostre per a acollir-se. En molts casos, es tracta de persones amb un lloc de treball que, no obstant això, no poden llogar una vivenda.
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