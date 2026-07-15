Tot a punt per a la final de frontó a Quartell
La representació local no faltarà en les finals de primera i segona categoria
Albert Vidal
El campionat de frontó de Quartell posarà este dimecres el punt final a una nova edició amb la disputa de les finals de primera i segona categoria, que reuniran alguns dels habituals d’esta competició. La jornada servirà, a més, per a tancar un torneig que enguany ha incorporat com a principal novetat una categoria alevina, amb l’objectiu de fomentar el planter de la pilota valenciana.
La final de primera categoria enfrontarà David Lostado, d’Algímia, i Ximo, d’Almenara, dos jugadors amb gran experiència en el campionat de Quartell. En segona categoria, el representant local Josep Cerezo, Vaqueret s’enfrontarà a Juan Bautista Camarelles, Juanba, de Faura, en una partida que s’espera especialment igualada i que posarà el colofó a diverses setmanes de competició marcades per la calor i l’alt nivell de joc.
El planter com a protagonista
En l’estrena de la categoria alevina han participat jóvens de les escoles de pilota de Massamagrell i Faura. El campionat es va saldar amb la victòria de Joan i Quim, de l’escola de pilota de Massamagrell, mentres que Álex i Quico (també de Massamagrell) i Yeray, de l’escola de Faura, van finalitzar en segona posició.
L’Ajuntament de Quartell destaca que la incorporació dels més menuts respon a l’aposta per garantir el relleu generacional d’este esport. En este sentit, el regidor d’Esports, Ferran Alabadí, va assegurar que “hem volgut incorporar els alevins al campionat; hem vist partides extremadament interessants” i va defendre que “si volem continuar impulsant i gaudint de la pilota valenciana, hem de generar espais per als més menuts”.
L’edil va afegir que l’esport base és “a on sembrem el futur” i va avançar que l’equip de govern continuarà impulsant iniciatives que fomenten la pràctica esportiva i els hàbits saludables entre la població.
Els campions de la categoria alevina, Joan i Quim, van rebre una pilota de frontó com a premi, un reconeixement amb el qual podran continuar entrenant i formant-se com a jóvens pilotaris.
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