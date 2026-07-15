Centre del Carme
Volumens, el festival que reunix art, ciència, tecnologia i música
Del 13 al 18 d’octubre, la programació inclourà exposicions, xarrades i instal·lacions dedicades a la creació sonora i audiovisual contemporània, amb entrada gratuïta
El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acollirà, del 13 al 18 d’octubre, una nova edició de Volumens, el festival internacional referent en cultura digital que explora les connexions entre art, ciència, tecnologia i música.
La programació inclourà exposicions, xarrades i instal·lacions de primeres figures de l’experimentació sonora i audiovisual, amb entrada gratuïta.
Entre les primeres propostes confirmades pel festival figura la nova instal·lació del laboratori digital TarsLab, format per Juanjo Ortiz i Jordi Blasco. El projecte se centra en la creació d’entorns immersius a on llum i so dialoguen amb el públic i que s’ha concebut específicament per als espais del Centre del Carme. Els seus treballs s’han mostrat en institucions i centres culturals com el Museu Carmen Thyssen de Màlaga, l’Espai d’Art Contemporani de Riba-roja de Túria o Russafart
Així mateix, el CCCC exhibirà, sota el paraigua de “Campus Volumens / AVM”, els projectes desenrotllats pels estudiants del màster en Arts Visuals i Multimèdia de la Universitat Politècnica de València, concebuts com un laboratori d’experimentació entre pràctiques artístiques, tecnologies emergents i processos audiovisuals.
La jornada inaugural del festival, prevista per al 13 d’octubre, inclourà també la celebració d’una taula redona organitzada per la xarxa ACTS (Art, Ciència, Tecnologia i Societat) i titulada “Minúscul. Agents i tecnologies blanes en les ACTS”. La sessió abordarà l’ús de tecnologies lleugeres, col·laboratives i sostenibles en els processos de creació contemporània.
A més de les activitats organitzades en el Centre del Carme, el programa de Volumens s’estendrà a altres espais de la ciutat a través d’una posada en escena que conjumina patrimoni, innovació i cultura electrònica
Amb esta nova edició, el festival amplia la visió de la cultura contemporània i entén la tecnologia com un territori de creació, investigació i transformació col·lectiva. En este sentit, convida a recórrer els límits entre art sonor, imatge, intel·ligència artificial i innovació per a descobrir algunes de les pràctiques més rellevants del panorama audiovisual internacional.
La programació inclou concerts audiovisuals, instal·lacions immersives, cine, sessions de club i diferents propostes d’experimentació sonora i audiovisual, amb una destacada representació de l’escena nacional i valenciana.
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