Solsida a Benetússer
La família de Darwin i Amparo tindrà una vivenda nova a València després de la solsida a Benetússer
La Generalitat cedix una vivenda de la seua propietat en la pedania de la Torre per al reallotjament d’una de les famílies afectades
Darwin i Amparo, amb els seus tres fills, dos jóvens i una menor de huit anys, una de les tres famílies afectades per la solsida d’una finca a Benetússer, podran traslladar-se a la seua nova llar a la Torre, després d’haver sigut reallotjats temporalment en un hotel i que la Generalitat els haja cedit una vivenda de la seua propietat situada en esta pedania de València. El president, Juanfran Pérez Llorca, ha fet este anunci durant un acte al costat de l’alcaldessa de València, María José Catalá, per a firmar un protocol de col·laboració en la reconstrucció de la Torre després de la dana.
Pérez Llorca, durant la seua intervenció, ha lamentat la “desgràcia” que va tindre lloc dimarts a la nit, quan un edifici situat en el carrer Las Américas de la localitat valenciana es va desplomar. Prèviament, la finca, contigua a un solar a on s’està construint un altre immoble, va ser desallotjada després que els veïns detectaren l’aparició de clevills i sorolls. Afortunadament, no es van produir danys.
Pérez Llorca ha exposat que algunes persones “van perdre la seua casa, ho van perdre tot, i més en una població en la qual, eixa mateixa nit, ens va vindre a la ment tot el que havien perdut” en la dana del 29 d’octubre de 2024. “Hui els puc anunciar que una d’eixes famílies se’n va a viure a la Torre i que li hem cedit una de les vivendes que té la Generalitat, perquè tornen a començar, i no ho facen des de zero, sinó que ho facen tenint una vivenda com mereixen”, ha indicat.
Reallotjament provisional en un hotel
Amparo, la mare, estava este matí comprovant l’estat de l’edifici. Ha arribat amb el seu marit, Darwin, i uns amics. Des de la llunyania continuava mirant amb tristesa el que va passar. “Vaig arribar de treballar i em vaig trobar això”, lamenta, “encara no m’ho puc creure”. “Em vaig quedar amb el que duia posat”, assenyala, però assegura que han rebut donacions de roba, i, quant a altres estris, “encara no podem acceptar res perquè no tenim a on deixar-ho”.
Provisionalment, la família de sis membres ha sigut reallotjada en l’hotel Ibis d’Alcàsser, per part de l’Ajuntament, i prompte els traslladaran a l’hotel Benetússer, més prop de la seua residència habitual, com ha assenyalat, mentres espera la cessió de la vivenda a la Torre.
“Ens agradaria poder continuar vivint ací. Jo vaig vindre de l’Equador fa més de 20 anys, el meu fill William ja va nàixer ací, i, des de fa nou anys, vivíem en este pis”, comenta. Davant de la possibilitat de traslladar-se a la Torre, considera que està relativament a prop. La família ha hagut de dividir-se estos dies per les reduïdes dimensions de l’habitació de l’hotel, i el seu fill major ha hagut de buscar-se un allotjament temporal.
L’Ajuntament de Benetússer ha atés, des del principi, les famílies afectades per la solsida. “Els hem oferit assessorament en matèria de tramitació d’assegurances i ens hem posat a la seua disposició per a ajudar-los en el que necessiten”, explicava l’alcaldessa, Eva Sanz. Des de Servicis Socials, “atenem les seues necessitats bàsiques i els hem oferit també acompanyament psicològic per a superar el tràngol tan difícil pel qual estan passant”. El consistori també ha tramitat, amb la Conselleria de Benestar Social, la cessió d’esta vivenda a esta família, que és la que més necessitats té, ja que no disposa de familiars amb els quals poder allotjar-se.
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