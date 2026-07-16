Ferran Torres i Álex Grimaldo volen seguir l’estrela de Raúl Albiol
El futbolista de Vilamarxant és l’únic valencià que té un mundial en el seu palmarés, encara que el va guanyar sense jugar minuts en la cita de 2010 a Sud-àfrica
Javier Bengoa
Espanya té una ocasió d’or per a aconseguir la seua segona estrela. Els de Luis de la Fuente són els que millor joc estan desplegant, dominant sempre els seus rivals de principi a fi. La fita mundialista que pot donar-se per al futbol valencià està prop d’arribar i no hi ha millor ocasió que esta, ja que tant Ferran Torres com Álex Grimaldo s’han plantat en tota una final en la qual la selecció s’enfrontarà a l’Argentina. En cas de jugar algun minut, serien els primers valencians a disputar la final d’un Mundial.
I Raúl Albiol? El central valencià va guanyar la Copa del Món de 2010, però no va participar en la final en la qual el gol d’Iniesta va afonar uns Països Baixos que van gaudir del benefici arbitral de Howard Webb durant pràcticament els 120 minuts d’encontre. El central va ser una de les peces importants dins del vestuari més enllà de tindre minuts i va deixar clar que, si no haguera coincidit amb els Puyol, Piqué i Ramos, les seues estadístiques de minuts serien molt distintes.
El de Vilamarxant, sense equip des de fa dos setmanes després d’acabar la seua vinculació amb el Pisa, té ja 40 anys. Va disputar 58 partits amb la selecció espanyola, però en aquell Mundial no va jugar ni un minut, i en el de 2014 només va jugar un partit, que va completar després d’haver eixit de titular en la pallissa a Austràlia (0-3). Cal recordar que el seu cicle amb la selecció compta amb moments àlgids en Eurocopa i Mundial, en els quals va coincidir tant amb Luis Aragonés com amb Vicente del Bosque, la qual cosa demostra que tenia la confiança dels dos seleccionadors de l’etapa més exitosa de la història del futbol espanyol.
Ferran, jugador número 12; Grimaldo sense debutar
Ara la comparativa la podem tindre amb Grimaldo, que encara no ha debutat en la cita mundialista, o amb Ferran, que és una peça clau per a De la Fuente com a revulsiu de banqueta malgrat haver sigut titular en el debut contra Cap Verd. En total, ha disputat 225 minuts, repartits en tots els partits del campionat. Malgrat no marcar (ha estavellat dos pilotes en la fusta i se li va anul·lar un gol contra Aràbia), de les seues botes va eixir l’assistència a Merino que va donar la victòria contra Portugal en octaus de final. A més, el de Foios ja és el valencià amb més internacionalitats, amb 64 partits.
De fet, Ferran està sent un dels hòmens de confiança de Luis de la Fuente, ha tingut moments importantíssims en el Barcelona i per alguna cosa ha cridat l’atenció del PSG de Luis Enrique. Fins al moment no ha vist porteria, però Ferran Torres té en el punt de mira la final i pot ser important en la cita de Nova York.
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