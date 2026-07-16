El Govern recorrerà contra els pressupostos de la Generalitat davant del Constitucional si inclouen la “prioritat nacional” de Vox
Diana Morant anuncia accions legals de l’executiu si els comptes del Consell de Pérez Llorca s’aproven definitivament en els termes pactats amb els d’Abascal
Nou xoc a la vista entre Govern central i Generalitat en els tribunals. La secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciat, este dijous, que l’executiu recorrerà, davant del Tribunal Constitucional, contra la Llei de pressupostos de la Generalitat si finalment incorpora els termes “prioritat nacional”, una exigència de Vox assumida pel Consell de Pérez Llorca durant el debat d’esmenes i que, llevat de sorpresa majúscula, serà oficial dimecres que ve, quan es vote el projecte de llei en les Corts de manera definitiva. Tot apunta al fet que Vox donarà suport a eixos comptes, especialment després que el PP de Pérez Llorca haja acceptat el 99 % de les exigències voxistes.
Així ho ha traslladat este dijous Morant en declaracions als mitjans de comunicació durant la seua visita a Vinaròs, en les quals ha denunciat que l’acord pressupostari “suposa la desaparició de polítiques públiques en matèria d’igualtat, diversitat, diàleg social o col·laboració amb les ONG”, per a “assumir les exigències de l’extrema dreta”.
En eixe sentit, ha recordat que, “desgraciadament”, la Comunitat Valenciana serà “la primera comunitat que tindrà la prioritat nacional, una prioritat racista i xenòfoba en els seus pressupostos”. A més, Morant ha defés que “la Constitució espanyola és molt clara i, sobretot, reconeix la igualtat entre els ciutadans”, una igualtat que, segons la socialista, “volen trencar Vox i el PP”. “Presumixen molt de ser constitucionalistes, però en realitat estan en una època preconstitucional, predemocràtica, en una època franquista, això és el que intenten imposar: una societat franquista i en blanc i negre”, ha agregat Morant.
La també ministra ha assegurat que el Govern “no ho consentirà ni ho permetrà”, i ha mostrat el seu convenciment que “la societat valenciana, només puga votar i tindre veu, canviarà eixa majoria parlamentària que ja no representa la majoria social de la Comunitat Valenciana”.
El micro obert de Vox
D’altra banda, Morant s’ha referit a les declaracions de diputats de Vox captades per un micròfon obert, en les quals afirmaven disposar d’informació privilegiada procedent de la Fiscalia. La socialista ha considerat que, més enllà dels insults masclistes dirigits contra la diputada socialista Alicia Andújar —a qui li diuen “bruja”—, “escoltem una cosa encara més preocupant: eixa afirmació que tenien informació privilegiada per part de la Fiscalia”.
Per això, ha anunciat que “els socialistes valencians estudiarem la fórmula per a posar este fet en coneixement de la Fiscalia i que s’aclarisca si és veritat que Vox, estos diputats o estes formacions polítiques tenen informació privilegiada, com presumixen amb el micròfon obert”.
Finalment, ha advertit que, si eixes afirmacions foren certes, “seria molt greu” i suposaria un atac “contra la confiança de la ciutadania en la justícia”. “La justícia és un dret que hem de protegir i, per a protegir eixe dret de la ciutadania, cal esbrinar si efectivament estos diputats de Vox tenen informació privilegiada i comunicació directa amb la Fiscalia”, ha conclòs.
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