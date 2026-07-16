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Guàrdia Civil i Policia Local de Vilallonga rescaten, en el Circ de la Safor, una senderista desorientada

Els agents van caminar prop de dos hores a través d’una zona escarpada fins a arribar a la dona, que va ser evacuada en bon estat de salut

Vista del terme de Vilallonga

Vista del terme de Vilallonga / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Gandia

Una patrulla de la Guàrdia Civil de Vilallonga, juntament amb la Policia Local, va localitzar i va auxiliar una dona que s’havia desorientat en el paratge natural del Circ de la Safor, en una zona de difícil accés, segons van informar fonts de l’institut armat.

Coneixedors del terreny, els agents van caminar durant prop de dos hores a través d’una zona escarpada i d’abundant matoll fins a arribar a la senderista, que va ser evacuada en bon estat de salut.

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