ALIMENTACIÓ
Helados Estiu factura 164 milions i en guanya 9,3 després d’ampliar les vendes a trenta països
L’empresa proveïdora de gelats de Mercadona consolida una inversió de 20 milions per a augmentar la seua capacitat de producció
L’empresa valenciana Helados Estiu, proveïdora de Mercadona, tanca l’exercici 2025 superant els 46 milions de litres de gelat venuts i amb una facturació de 164 milions d’euros. El benefici net va ascendir a 9,3 milions d’euros i les inversions fetes durant l’exercici van ser de 7 milions d’euros, cosa que consolida una inversió de més de 20 milions d’euros destinada a l’ampliació de les seues capacitats de producció.
Respecte a l’exercici anterior, Helados Estiu ha registrat un creixement sòlid en els principals indicadors. La facturació ha passat de prop de 150 milions d’euros en 2024 a 164 milions en 2025, la qual cosa suposa un increment superior al 9 %. Així mateix, la companyia ha superat els 46 milions de litres de gelat venuts, davant dels 45 milions de l’exercici anterior, mentres que el benefici ha crescut des dels 8,8 milions d’euros fins als 9,3 milions. Els beneficis s’han reinvertit en l’últim exercici a ampliar les capacitats amb lineals nous que responen a l’increment de la producció. En el pròxim exercici, es projectarà l’ampliació de les seues instal·lacions a Cheste amb la construcció d’una nau nova.
Investigació
Estos resultats consoliden l’evolució positiva de la gelatera valenciana, que dirigix María José Félix, i reforcen la seua capacitat de creixement sostingut basat en la innovació, l’eficiència i la visió internacional. Els productes d’Helados Estiu es venen en més de 30 països. La companyia continua consolidant la seua posició com a referent del sector gelater gràcies a la qualitat, innovació i capacitat d’adaptació a les noves tendències de consum. El seu departament d’I+D+i és un dels pilars fonamentals que, gràcies al seu vincle amb proveïdors, clients, centres tecnològics i fundacions, com KM0, servix per a testar propostes constantment i obrir noves vies per a crear productes nous que sorprenguen el mercat.
Novetats
Entre les novetats més destacades de la campanya es troba el llançament del nou gelat de pistatxo. Així mateix, la companyia amplia la seua gamma de productes indulgents amb el nou dochi pastís de la iaia, una innovadora proposta inspirada en una de les postres més tradicionals, que combina gelat sabor de vainilla, massa suau de galeta i salsa d’avellana amb trossets cruixents, en un format snack diferencial i sorprenent que recorda els seus famosos motxis.
Estes dos novetats, a Espanya, se sumen al llançament de dochis natas do ceu, un gelat que a Portugal ha tingut molt d’èxit perquè recorda unes postres típiques lusitanes i que es ven en exclusiva en Mercadona, i també els nous sabors de motxis que s’exporten, com el de Spéculoos de galeta, de meló d’Alger o gerd.
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