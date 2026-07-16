Tribunals
El “número dos” de Camarero confirma que el Cecopi va parlar de municipis pròxims al barranc de Poio
Ignacio Grande constata que la consellera de Servicis Socials va abandonar el Cecopi en plena emergència
Nova declaració en la causa de la dana d’un testimoni connectat aquell 29 d’octubre a la reunió del Cecopi. Es tracta d’Ignacio Grande, en aquell moment secretari autonòmic de Servicis Socials, “número dos” de la consellera del ram, Susana Camarero. Grande ha relatat com es va desenrotllar la trobada, a la qual va estar connectat telemàticament, i ha confirmat que durant la reunió es va parlar de municipis pròxims al barranc de Poio, el qual acabaria convertint l’Horta Sud en la “zona zero” de la tragèdia, que es va cobrar 231 víctimes mortals en tota la província.
A preguntes de les acusacions, Grande ha confirmat que durant el Cecopi va sentir parlar de Chiva, el municipi situat en la capçalera del barranc de Poio —a l’altura d’esta localitat, és el barranc de Chiva—, així com de Riba-roja de Túria, situada aigües avall, abans d’arribar a la plana de l’Horta Sud, a on es va produir la major catàstrofe. No obstant això, ha assenyalat que no recorda altres municipis com Torrent, l’alcaldessa del qual, Amparo Folgado, va dir que havia avisat del desbordament del barranc de Poio al president de la Diputació, Vicente Mompó, present en el Cecopi.
El secretari autonòmic es va connectar telemàticament, al costat de Camarero, a la reunió de màxims responsables que des de les 17 hores presidia la llavors consellera d’Interior, Salomé Pradas. Així, el testimoni ha confirmat que Camarero va abandonar la trobada 40 minuts després per a acudir a una entrega de premis organitzada per la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), en plena emergència, i ell es va quedar pendent del Cecopi en allò referent als centres competència de la seua conselleria, tal com va declarar la mateixa Camarero davant de la jutgessa. En aquell moment, es temia per les conseqüències de les inundacions en un centre d’Alborache, amb 80 menors dins.
Segons el relat de Grande, va haver-hi un “punt d’inflexió” després de l’inici de la reunió quan la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) va advertir del possible col·lapse de la presa de Forata. A partir d’ací, ha assenyalat “la reunió es desordena més”. Grande ha explicat que ell estava pendent d’un dels seus centres de menors a Alborache i és en eixe context quan Camarero es va desconnectar de la trobada.
L’alt càrrec ha assenyalat que es va activar un recés del Cecopi abans de les 18 hores, un recés que, en principi, havia de durar uns 15 minuts, encara que va acabar durant quasi una hora i mitja, fins a la represa, passades les 19 hores. La situació, ha dit, “es va descontrolar” a partir de les 19:11 hores, quan Pradas va començar a traslladar les “decisions adoptades”. Es va començar a plantejar enviar missatges per ràdio i televisió i contactar amb els alcaldes, a més de plantejar-se la possibilitat de decretar el confinament i enviar un avís als 30 municipis afectats per la situació de la presa de Forata.
Poc després, a les 19:26 hores, hi va intervindre la delegada del Govern, que va preguntar per la cobertura dels missatges d’alerta, en un ambient que el testimoni ha descrit com de “tensió”. A partir de llavors, ha dit que li resulta molt difícil reconstruir la seqüència per les contínues interrupcions, encara que sí que recorda els dubtes sobre el confinament i l’eixida de Salomé Pradas de la sala.
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