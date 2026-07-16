PP i Vox pacten retallar 10.000 euros a la Creu Roja per a emergències i destinar-los a estudis que vinculen immigració amb delinqüència
Els socis tornen a imposar la seua majoria davant de l’esquerra i pacten esmenes per a destinar recursos de la Creu Roja a l’“estudi de noves realitats delinqüencials derivades dels canvis sociodemogràfics provocats per la immigració”
Vox continua introduint el seu argumentari més radical en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2026 amb el permís del PP de Juanfran Pérez Llorca. Després de cedir davant del seu soci i posar catifa roja a l’entrada de la “prioritat nacional” tant per a l’accés a la vivenda com en les ajudes socials, els populars han pactat, este dimecres, en la comissió d’Economia de les Corts, a on es debaten les esmenes parcials als comptes, dos propostes voxistes que vinculen immigració amb delinqüència, en línia amb els postulats que defenen els de Santiago Abascal.
Una de les esmenes de consens entre PP i Vox implica una retallada de 10.000 euros assignats a la Creu Roja en els pressupostos de la Conselleria d’Emergències per a “gastos de funcionament” i la seua derivació a “treballs realitzats per altres empreses i professionals”, dins del subprograma de la Policia Autonòmica i Local.
En eixe sentit, PP i Vox modifiquen també amb esta esmena els principis rectors d’estos cossos policials, als quals s’encomana un “estudi de les noves realitats delinqüencials derivades dels canvis sociodemogràfics provocats per la immigració”. Així mateix, s’afig un nou “objectiu bàsic”: “Obtenció de dades objectives sobre l’impacte de les noves realitats sociodemogràfiques en la delinqüència”.
I modifiquen també les principals línies d’actuació de les policies per a “assolir objectius i indicadors”, que ara passen també per fer este estudi “sobre les noves realitats delinqüencials” a la C. Valenciana que, segons PP i Vox, deriven dels “canvis sociodemogràfics provocats per la immigració”. Plantegen mesurar les seues “afectacions a la seguretat pública”.
Igualment, populars i voxistes han tirat avant una altra esmena conjunta en la qual introduïxen com a nou objectiu bàsic el “reforç de la prevenció i del control de la delinqüència vinculada als canvis sociodemogràfics i a la concentració poblacional en entorns urbans”, el reforç del “control administratiu i policial sobre l’ús irregular de la vivenda, incloent-hi el frau padronal, l’ocupació il·legal i la sobreocupació”.
Finalment, introduïxen també com a prioritat el “desenrotllament de protocols comuns d’actuació” davant de “fenòmens delictius vinculats als canvis sociodemogràfics, incloent-hi bandes juvenils, grups organitzats i dinàmiques de conflictivitat associades”, així com l’“impuls de la coordinació” entre Policia Local i altres administracions per a “la detecció i l’actuació davant del frau padronal i les situacions de sobreocupació de vivendes”.
La força de la majoria de PP i Vox en la comissió ha tornat a funcionar a la perfecció. A més de tirar avant estes dos mesures reclamades pels voxistes, els socis han tombat totes les esmenes de l’esquerra. Entre estes, una del PSPV que reclamava que la “prioritat nacional” no s’aplique en el repartiment d’ajudes de la dana i una altra de Compromís que proposava retirar 1 milió d’euros assignats a festejos taurins per a destinar-los a “programes de resposta a emergències” com ara inundacions o incendis.
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