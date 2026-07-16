Sagunt reforça la seua promoció turística amb continguts audiovisuals nous
L’Ajuntament propulsa una estratègia finançada pels fons Next Generation per a potenciar la imatge del municipi com a destinació sostenible
La promoció turística de Sagunt fa un pas més cap a l’entorn digital. L’Ajuntament, mitjançant la Regidoria de Turisme, ha creat nous continguts audiovisuals i gràfics amb l’objectiu de reforçar la imatge del municipi com a destinació sostenible i adaptar-se a les noves formes del consum d’informació en internet i les xarxes socials.
La iniciativa, finançada pels fons de Next Generation EU, forma part del Pla de sostenibilitat turística en destinació (PSTD) i aposta per la producció de vídeos, imatges i infografies que facen valdre el patrimoni històric, cultural i nacional de la ciutat.
Vídeos promocionals com a protagonistes
El projecte preveu l’elaboració de campanyes digitals dirigides a diferents perfils de visitants, en les quals els vídeos promocionals tindran un paper protagonista per a mostrar els principals atractius turístics de Sagunt. A més, s’ha creat un banc de recursos gràfics format per peces per a xarxes socials, creativitats i imatges adaptades als formats digitals més utilitzats.
L’actuació s’emmarca en les campanyes de promoció digital i comunicació del PSTD, amb l’objectiu de reforçar la competitivitat turística del municipi i potenciar el seu patrimoni monumental, mitjançant ferramentes digitals.
Així mateix, el projecte inclou una estratègia de comunicació que combinarà accions de promoció de l’oferta turística, campanyes de sensibilització sobre turisme sostenible dirigides a la ciutadania i sistemes d’avaluació per a mesurar l’impacte de les diferents iniciatives desenrotllades.
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