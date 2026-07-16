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Sagunt reforça la seua promoció turística amb continguts audiovisuals nous

L’Ajuntament propulsa una estratègia finançada pels fons Next Generation per a potenciar la imatge del municipi com a destinació sostenible

Vistes del Grau Vell

Vistes del Grau Vell / Ajuntament de Sagunt

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Cesar Ramos

Cesar Ramos

Sagunt

La promoció turística de Sagunt fa un pas més cap a l’entorn digital. L’Ajuntament, mitjançant la Regidoria de Turisme, ha creat nous continguts audiovisuals i gràfics amb l’objectiu de reforçar la imatge del municipi com a destinació sostenible i adaptar-se a les noves formes del consum d’informació en internet i les xarxes socials.

La iniciativa, finançada pels fons de Next Generation EU, forma part del Pla de sostenibilitat turística en destinació (PSTD) i aposta per la producció de vídeos, imatges i infografies que facen valdre el patrimoni històric, cultural i nacional de la ciutat.

Vídeos promocionals com a protagonistes

El projecte preveu l’elaboració de campanyes digitals dirigides a diferents perfils de visitants, en les quals els vídeos promocionals tindran un paper protagonista per a mostrar els principals atractius turístics de Sagunt. A més, s’ha creat un banc de recursos gràfics format per peces per a xarxes socials, creativitats i imatges adaptades als formats digitals més utilitzats.

Vista del Grau Vell de Sagunt.

Vista del Grau / Ajuntament de Sagunt

L’actuació s’emmarca en les campanyes de promoció digital i comunicació del PSTD, amb l’objectiu de reforçar la competitivitat turística del municipi i potenciar el seu patrimoni monumental, mitjançant ferramentes digitals.

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Així mateix, el projecte inclou una estratègia de comunicació que combinarà accions de promoció de l’oferta turística, campanyes de sensibilització sobre turisme sostenible dirigides a la ciutadania i sistemes d’avaluació per a mesurar l’impacte de les diferents iniciatives desenrotllades.

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