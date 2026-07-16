Un total de 158 obres opten als XXXVIII Premis Literaris Ciutat de Xàtiva
La convocatòria ha rebut treballs de 135 autors i autores, amb 79 originals en narrativa, 70 en poesia i 9 en assaig i investigació
La XXXVIII edició dels Premis Literaris Ciutat de Xàtiva ha tancat el termini de presentació d’originals amb un total de 158 obres, corresponents a 135 autors i autores. La xifra suposa un increment notable respecte a l’edició de 2024, en la qual es van presentar 92 treballs.
Per modalitats, el Premi de Narrativa Blai Bellver és el que ha registrat més participació, amb 79 obres presentades. El seguix el Premi de Poesia Ibn Hazm, amb 70 originals, mentres que el Premi d’Assaig i Investigació Carlos Sarthou ha rebut 9 treballs.
Quant al perfil de les persones participants, la franja d’edat més representada és la de majors de 60 anys, amb 71 autors i autores, seguida de la compresa entre els 46 i els 60 anys, amb 46 participants. També s’han presentat 9 autors d’entre 26 i 35 anys, 6 d’entre 36 i 45 anys i 3 d’entre 19 i 25 anys.
La majoria de les obres procedixen d’Espanya, amb 156 originals, als quals se sumen un treball presentat des de l’Argentina i un altre des de Colòmbia. Per províncies, hi destaca la participació de València, amb 72 obres corresponents a 60 autors i autores, seguida de Barcelona (30 obres), Alacant (18), Castelló i Illes Balears (11 cada una), a més d’aportacions procedents de Girona, Lleida, Tarragona, Madrid, Múrcia i Las Palmas.
Una vegada finalitzat el termini de presentació, ara comença el procés de deliberació dels jurats. En la categoria de narrativa, estarà integrat per Lluís Roda, Carol Borràs i Gràcia Jiménez; en poesia, per Begonya Pozo, Josep Porcar i Susanna Lliberós; i, en assaig i investigació, per Roberto Martínez, Irene Ballester i Natxo Escandell.
Les obres premiades es donaran a conéixer en l’acte d’entrega dels XXXVII Premis Literaris Ciutat de Xàtiva, que tindrà lloc el mes d’octubre, en una gala en la qual es faran públics els treballs guanyadors de les tres categories.
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