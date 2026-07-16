Servicis socials
València aplica una sort de “prioritat nacional” a l’hora de concedir vivendes assequibles
El consistori valencià atorga deu punts als empadronats durant més de set anys i cinc als residents des de fa cinc anys en la ciutat
L’Ajuntament de València premiarà amb deu punts els aspirants a una vivenda de lloguer assequible que faça almenys set anys que estan empadronats en el Cap i Casal, i amb cinc punts als qui faça cinc anys que residixen en la ciutat. Per a les entitats socials, es tracta d’una manera d’aplicar la polèmica “prioritat nacional”, però des del consistori asseguren que és simplement una manera de premiar l’“arrelament” a València, independentment que es tracte d’una persona d’Àfrica o de qualsevol poble o ciutat d’Espanya.
El terme “prioritat nacional” ha sigut encunyat per Vox i l’han incorporat la pràctica totalitat de les comunitats autònomes i ciutats governades pel PP amb el suport de la formació d’extrema dreta. Per a Vox, es tracta d’una manera de prioritzar els nacionals davant dels estrangers a l’hora d’utilitzar els servicis públics, però els populars expliquen que es tracta de premiar l’arrelament de les persones, nacionals o estrangers, en qualsevol territori d’Espanya. Les organitzacions socials creuen, en qualsevol cas, que es tracta d’una forma de discriminació que no té cabuda en la Constitució espanyola.
Bases de lloguer assequible
Doncs bé, l’Ajuntament de València ha aplicat una sort de “prioritat nacional” en les bases per a accedir a una vivenda de lloguer assequible. En un principi, es va plantejar exigir set anys d’empadronament en la ciutat per a ser inclosos en el registre d’aspirants a una vivenda assequible, però, després de les crítiques de les entitats socials, eixa exigència s’ha retirat de la norma i s’ha transformat en un “premi” als qui accedisquen a eixa borsa. En concret, es concediran 10 punts extra als qui faça més de set anys ininterromputs que estan empadronats a València i cinc punts extra als qui faça cinc anys que residixen ací. Es tracta d’una bonificació important, que pot ser decisiva a l’hora de les adjudicacions, perquè altres circumstàncies personals, com tindre més de 60 anys, tindre algun membre de la família amb discapacitat, haver sigut desnonat, ser víctimes de violència de gènere, ser família monoparental o nombrosa, o víctima del terrorisme, només atorguen 5 punts extra. Amb eixos 10 punts de bonificació només es premia els jóvens amb menys de 45 anys. Abans era de 35.
Per a València Acull, entitat que treballa amb persones migrants, es tracta d’una manera d’aplicar la polèmica “prioritat nacional” imposada per Vox a la Comunitat Valenciana i a València capital. Una cosa semblant hauria passat, de fet, en una normativa municipal per a concedir ajudes als emprenedors, en la qual s’exigia cinc anys d’empadronament per a accedir-hi. El regidor de Vox José Gosálbez va explicar que era una manera de premiar l’arrelament en la ciutat.
I en eixa direcció ha anat també l’explicació de l’equip de govern municipal a la norma per a accedir a una vivenda assequible. Segons fonts municipals, amb eixos punts extra per als qui faça cinc o set anys que estan empadronats a València es premia l’arrelament, independentment que es tracte de persones procedents d’altres paises o d’altres pobles, per exemple, de l’àrea metropolitana de València. “El que es pretén és privilegiar els valencians davant d’altres persones de fora, siguen d’Àfrica o d’Aldaia, per exemple”.
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