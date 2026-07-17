Solsida a Benetússer
Benetússer busca una solució residencial per a una altra de les famílies afectades per la solsida d’una finca
La Generalitat ha cedit un dels pisos socials de la Torre als veïns que vivien en el primer pis
L’Ajuntament de Benetússer seguix amb la tramitació per a aconseguir una solució residencial per a una altra de les famílies afectades per la solsida d’un edifici en el carrer Las Américas, que va tindre lloc dimarts, després de centrar-se en el nucli familiar amb més necessitat, ja que no disposa d’altres opcions. Ahir mateix, el president de la Generalitat, Pérez Llorca, va anunciar la cessió d’una vivenda de protecció pública per a estos veïns, que vivien de lloguer en el primer pis, en un bloc que l’Administració valenciana té a la Torre.
Ara, els Servicis Socials municipals treballen amb la Conselleria de Vivenda per a solucionar la situació d’esta segona família, propietària del tercer pis, i que també ho va perdre tot després de la solsida. En el segon pis vivia una dona major, amb mobilitat reduïda, que va ser traslladada a casa d’un familiar.
Immediatament després del sinistre, el consistori va oferir allotjament als afectats i, mentres que la família del tercer i la veïna del segon van ser acollits per familiars, les persones que residien en el primer pis, Darwin i Amparo, amb els seus tres fills, van ser reallotjats en un hotel d’Alcàsser. La intenció de l’Ajuntament és traslladar-los a l’establiment hoteler de la localitat, perquè estiguen més prop del seu lloc de residència habitual. La cessió de la vivenda per a esta família en la pedania de València, a pocs quilòmetres de Benetússer, es farà efectiva quan el pis dispose de l’alta de llum.
L’atenció als afectats per part dels Servicis Socials també ha cobert les seues necessitats bàsiques i un acompanyament psicològic per a ajudar-los a superar la situació per la qual han passat.
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