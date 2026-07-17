IMMOBILIARI
Comprar una vivenda a la C. Valenciana exigix disposar de 67.000 euros d’estalvi
En el Cap i Casal, cal tindre estalviats 85.000 euros per a afrontar l’entrada
Comprar una vivenda de preu mitjà a la Comunitat Valenciana exigix disposar de prop de 67.000 euros d’estalvi abans de sol·licitar una hipoteca. Tot i que esta xifra se situa per davall de la requerida en els mercats amb més pressió immobiliària, com Madrid (111.700 euros) o Balears (107.000 euros), representa un important desemborsament inicial per a milers de compradors, segons una anàlisi de la xarxa d’immobiliàries Keller Williams.
L’estudi situa la Comunitat Valenciana entre els mercats a on l’accés a la propietat exigix un esforç econòmic significatiu, amb una diferència de 35.500 euros respecte a Extremadura, la comunitat autònoma a on menys estalvi previ es necessita per a comprar una vivenda. En el cas de la ciutat València, ja fa falta tindre més de 85.000 euros estalviats per a donar l’entrada d’un pis de noranta metres quadrats.
Encara que les entitats financeres solen concedir hipoteques de fins al 80 % del valor de compra d’una vivenda, el comprador ha d’aportar, amb els seus propis recursos, el 20 % restant, a més d’assumir els impostos i gastos derivats de l’operació. Eixe desemborsament inicial, que ha de reunir-se abans fins i tot de sol·licitar el finançament, ascendix a la Comunitat Valenciana a 67.000 euros, una quantitat que continua suposant una important barrera d’entrada per a moltes famílies.
La xifra és inferior a la de Canàries (74.000 euros), però superior a la d’Andalusia (63.000 euros), Aragó (56.000 euros), Castella i Lleó (46.000 euros), Castella-la Manxa (39.000 euros) i Extremadura (31.500 euros).
Barrera d’accés
“La Comunitat Valenciana manté un mercat molt dinàmic, però accedir a una vivenda continua exigint un important esforç d’estalvi previ. Cada vegada trobem més compradors amb ingressos suficients per a afrontar una hipoteca que, tot i això, necessiten més temps per a reunir el capital inicial que exigix l’operació”, explica Leonardo Cromstedt, CEO de Keller Williams Espanya-Andorra.
Això fa que, en la pràctica, milers de famílies puguen assumir una quota hipotecària similar —i fins i tot inferior— al preu que actualment paguen per un lloguer, però romanguen fora del mercat perquè no disposen del capital inicial que exigix l’operació.
Esta nova realitat està modificant el comportament dels compradors. Segons les dades internes de Keller Williams, el 36 % de les persones que ajornen la compra d’una vivenda ho fan perquè encara no han aconseguit reunir l’estalvi necessari per a afrontar l’entrada i els gastos d’adquisició, malgrat disposar d’ingressos suficients per a assumir una quota hipotecària.
Ajuda dels pares
La dificultat per a estalviar està tenint també un impacte directe sobre les famílies. Segons l’anàlisi que ha fet la companyia, el 78 % de les operacions de primera vivenda tancades en 2026 va comptar amb alguna mena d’ajuda econòmica de pares o familiars, mitjançant donacions, préstecs o acomptes patrimonials destinats a completar el desemborsament inicial.
“Fa uns anys, l’ajuda familiar era una circumstància excepcional. Hui, forma part d’un nombre creixent d’operacions i, en molts casos, suposa la diferència entre poder comprar una vivenda o haver de continuar esperant diversos anys més”, afig Cromstedt.
L’estudi posa de manifest igualment un canvi en la geografia de la demanda. El 18 % dels compradors va acabar adquirint la seua vivenda en un municipi diferent del que havia previst inicialment, a la recerca de mercats a on l’esforç econòmic inicial fora inferior, i el 41 % va reduir el pressupost amb el qual va començar la busca per a adaptar l’operació a les seues possibilitats reals.
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