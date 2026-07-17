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Dos detinguts a Algemesí per traficar amb cocaïna rosa i marihuana des d’un domicili

Els agents van intervindre 13 grams de cocaïna, 10 de marihuana, 118 d’èxtasi, 147 plantes de marihuana i més de 1.400 esqueixos, a més de 575 euros en efectiu

Vehicles policials a la porta de la comissaria Alzira-Algemesí

Vehicles policials a la porta de la comissaria Alzira-Algemesí / Levante-EMV

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Europa Press

València

Agents de la Policia Nacional han detingut, en la localitat valenciana d’Algemesí, dos hòmens, de 33 i 44 anys, per presumptament traficar des d’un domicili amb diverses substàncies, incloent-hi cocaïna rosa i marihuana.

Segons detalla este cos de seguretat, la investigació la va iniciar el Grup d’Estupefaents de la Comissaria Local de la Policia Nacional d’Alzira-Algemesí, després de tindre coneixement que, en un domicili de la localitat, s’estaria distribuint substàncies estupefaents a xicoteta escala.

Una vegada establits diversos dispositius de vigilància en els voltants, els agents van comprovar el domicili i van identificar els implicats en esta activitat il·lícita.

Els autors adquirien cocaïna per a fer dosis per a la venda, també compraven diverses substàncies perquè un d’ells elaborara la cocaïna rosa i disposaven d’una plantació de marihuana en el garatge per a la seua posterior distribució.

L’operació va concloure amb l’entrada i el registre de l’immoble en qüestió, a on els policies van intervindre 13 grams de cocaïna, 10 grams de marihuana, 118 grams d’èxtasi, 147 plantes de marihuana i més de 1.400 esqueixos d’esta substància, 575 euros en efectiu, substància de tall i una balança de precisió.

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Per estos fets, es va detindre dos hòmens com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals i defraudació de fluid elèctric. Els dos han passat a disposició judicial.

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