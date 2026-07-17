La Diputació impulsa la campanya “Rebaixes en valencià” per a promoure la llengua pròpia en el comerç local
Esta edició oferix un kit digital perquè els establiments puguen difondre la seua campanya de rebaixes en les xarxes socials
Mompó: “El nostre objectiu sempre és que el valencià s’utilitze en tots els àmbits”
La Diputació de València i les agències de promoció del valencià impulsen una nova edició de la iniciativa “Rebaixes en valencià” per a fomentar l’ús del valencià en el comerç local, especialment en els sectors de la roba i del calçat, als quals oferix materials gratuïts per a incorporar el valencià a la seua comunicació comercial durant els períodes de rebaixes.
Per a Vicente Mompó, és un exemple més de l’“obstinació de la Diputació per fomentar l’ús de la llengua pròpia, en este cas en el comerç de proximitat amb recursos útils que faciliten l’ús de la llengua en la comunicació quotidiana dels establiments”. “El valencià és la nostra principal senya d’identitat i continuem treballant perquè en totes les circumstàncies tinga el valor que es mereix; el nostre objectiu sempre és que s’utilitze en tots els àmbits”, ha destacat el president de la Diputació.
Concretament, la iniciativa posa a la disposició dels establiments un conjunt de materials gràfics específics per a la temporada de rebaixes. Entre estos recursos destaquen els cartells, disponibles en format vertical i horitzontal, amb les paraules rebaixes i descomptes com a reclam publicitari. La campanya inclou també unes etiquetes amb els lemes abans i ara, que permeten als comerços indicar de manera clara el preu anterior i el preu rebaixat dels productes.
Com a novetat, enguany amplia el seu abast amb la incorporació d’un kit digital perquè els comerços puguen promocionar les seues rebaixes d’estiu i hivern també en les xarxes socials, les aplicacions de missatgeria instantània i les pàgines web. Les persones i els establiments interessats poden també descarregar-se o imprimir els cartells, les etiquetes i el kit digital en la web de la Diputació de València.
Els materials han sigut dissenyats i il·lustrats per Ana Policarpo, autora de la imatge gràfica d’esta edició, que combina creativitat i funcionalitat per a facilitar la identificació de la campanya i reforçar la visibilitat del valencià en l’àmbit comercial. La campanya està coordinada per l’Oficina de Promoció Lingüística de Montcada i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, amb la col·laboració de Foment de l’Ús del Valencià de la Diputació de València, i la Generalitat Valenciana.
A més, hi participen les agències de promoció del valencià dels ajuntaments d’Alaquàs, l’Alcúdia, Algemesí, Benicarló, Dénia, Onda, Paiporta, Petrer, Picassent, Quart de Poblet, Santa Pola, Sueca i Tavernes de la Valldigna.
Esta campanya, una de les iniciatives més consolidades en què participa la Diputació de València juntament amb les agències de promoció del valencià, es va crear a principi dels anys 2000 i ha comptat, al llarg de la seua trajectòria, amb la participació d’ajuntaments de tota la Comunitat Valenciana.
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