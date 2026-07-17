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Els campions del món rebran anells seguint la tradició estatunidenca

La FIFA adoptarà la tradició estatunidenca d’entregar anells de campió als guanyadors del Mundial 2026, amb 30 peces personalitzades

Els campions tindran el seu propi anell personalitzat

Els campions tindran el seu propi anell personalitzat / EFE

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María Bas

Madrid

La FIFA ha anunciat que, seguint una tradició esportiva dels Estats Units, els campions del Mundial 2026, després de la final entre l’Argentina i Espanya, rebran un anell guardó que serà personalitzat i a mesura de cada jugador.

Per primera vegada en la història, els guanyadors de la Copa del Món rebran anells de campió. La FIFA va anunciar que “adoptarà esta senya d’identitat de l’esport estatunidenc” i es confeccionaran únicament 2.026 exemplars, 30 dels quals s’atorgaran als guanyadors, i la resta, 1.996 peces, es posaran a la venda per als aficionats de tot el món.

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Quant al disseny, en una cara es mostrarà el trofeu de la Copa del Món, i l’altra es personalitzarà per a reflectir la identitat de l’equip guanyador. Després de la final del MetLife Stadium a Nova Jersey, els jugadors rebran uns anells provisionals i, posteriorment, els 30 anells es fabricaran a mesura, cada peça estarà numerada i s’acompanyarà del certificat d’autenticitat.

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