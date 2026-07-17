Faura rep un dels seus músics amb més projecció internacional en el Cicle Vicent Garcés
El concert serà este dissabte 18 de juliol, amb entrada totalment gratuïta
Faura torna a posar el focus en el talent local, este dissabte 18 de juliol, amb l’actuació del percussionista Ferran Mechó, un dels músics del municipi amb més projecció internacional, que tornarà a la seua localitat natal per a protagonitzar el tercer concert del XVIII Cicle de Música Valenciana i de Cambra Vicent Garcés.
La cita tindrà lloc en la plaça de l’Hostal, a on el músic faurer presentarà Ritual, un espectacle de percussió contemporània creat amb el timbaler austríac Lorenz Gerl dins del projecte Pulse 6020. L’entrada serà lliure i gratuïta.
De Faura a una orquestra internacional
L’alcaldessa de Faura, Consol Duran, ha destacat el caràcter especial que té este concert per al municipi al comptar amb un dels seus veïns com a protagonista. “És un verdader orgull, com a faureres i faurers, poder gaudir del talent de veïns com Ferran, un jove que va iniciar els seus estudis en el seu poble, en l’Escola de Música Joan Garcés Queralt, i que, malgrat la seua joventut, ja està triomfant internacionalment”, ha assenyalat.
Tant Ferran Mechó com Lorenz Gerl es van formar en la Universitat de les Arts de Zúric, considerat un dels principals centres de formació en percussió orquestral del món. En l’actualitat, els dos compartixen plaça com a solistes en l’Orquestra Simfònica del Tirol d’Innsbruck, a Àustria.
El programa Ritual proposa un recorregut per diferents llenguatges de la percussió contemporània, combinant influències de la música clàssica, les tradicions populars i sonoritats pròximes del Mediterrani. El repertori inclou obres de compositors com Emmanuel Séjourné, Tomer Yariv, Ivan Trevino o Astor Piazzolla, en un esdeveniment concebut com un viatge que sonor que alterna moments de gran energia i virtuosisme amb uns altres de més delicadesa expressiva.
Duran també ha subratllat el marcat protagonisme d’artistes locals en la present edició del cicle, al recordar que tres dels quatre concerts programats este estiu tenen com a protagonistes veïns de Faura. “Oferir-los este espai, l’escenari del nostre estimat cicle, és el millor homenatge que els podem retre”, ha afirmat.
Carmen Bosó tancarà el cicle
Després de l’actuació de Ferran Mechó i Lorenz Gerl, el XVIII Cicle Vicent Garcés conclourà el 25 de juliol amb el recital On naix una veu, protagonitzat per la soprano faurera Carmen Bosó, acompanyada al piano per Aida Velert.
Bosó arriba a esta cita després de convertir-se recentment en finalista del programa de Televisió Espanyola Aria, locos por la ópera, i posarà el colofó a una edició que ha apostat especialment pel talent nascut a Faura.
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