Estiu tòrrid
El juliol més càlid de la història comarca a comarca: dels 20,8 °C de mitjana al Penyagolosa als 30,1 °C de Sumacàrcer
La capital de la Costera registra la mitjana més elevada, 29,8 graus, davant dels 25,4 de Morella, el municipi més fresc
La calor de la primera mitat del mes de juliol ha sigut insòlita, amb una temperatura màxima de 44,8 graus a Carcaixent el dia 7, registrada en l’estació de l’Aemet, i quatre episodis tòrrids, incloses dos onades de calor. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ja el descriu com “el més càlid de la sèrie històrica”, amb una anomalia tèrmica de 3,3 graus. No només les màximes estan sent significativament elevades, sinó que l’alt valor de les mínimes —València encadena, per exemple, 42 nits tropicals i cinc de tòrrides— està provocant que la temperatura mitjana siga elevada en general, cosa que impedix un respir tèrmic per a l’organisme. Sense oblidar-se de les matinades infernals a quasi 38 graus a causa dels esclafits càlids.
Completada la primera mitat del mes, l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha publicat un informe de la temperatura mitjana comarca a comarca per a determinar els punts més càlids de la Comunitat Valenciana, el qual inclou totes les capitals de comarca, així com el municipi més càlid i tres llocs frescos en plena muntanya. El valor més alt s’ha registrat a Sumacàrcer, a on s’ha registrat una temperatura mitjana de 30,1 graus durant els primers 15 dies de juliol. En contraposició, l’estació amb la mitjana més fresca és la de Sant Joan del Penyagolosa, amb més de 10 graus menys, al quedar-se amb una mitjana de 20,8 graus. En altres punts elevats, es registren valors similars: 21,4 graus a Fredes o 22,4 en el cim d’Aitana.
Del litoral a l’interior
El mapa de la Comunitat Valenciana assenyala clarament el litoral i prelitoral sud de la província de València com el punt més càlid, i, també, la part meridional de la d’Alacant. És allí a on es registren les tres mitjanes comarcals —es té en compte la dada registrada per Avamet en la capital— més elevades, amb els 29,8 a Xàtiva (la Costera), els 29,4 d’Orihuela (el Baix Segura) i els 29,3 de Gandia, a la Safor. En la part alta del rànquing se situen també les comarques de l’interior sud de València —la Canal de Navarrés i la Vall d’Albaida— i les del litoral i prelitoral —la Ribera, l’Horta, el Camp de Morvedre i el Camp de Túria—. Allí és a on la calor ha colpejat amb més força i a on s’han activat avisos rojos per calor extrema; hi ha hagut tres dies amb esta classe d’alertes.
El “respir tèrmic” —entre cometes, perquè les mitjanes continuen sent significatives— s’observa en la part septentrional del mapa, en les comarques situades més al nord i en l’interior. És la comarca dels Ports a on es registra la mitjana comarcal més baixa, amb els 25,4 graus de Morella, seguits pels 25,7 del Racó d’Ademús
Comarca a comarca
A continuació, s’oferix el llistat de les capitals de comarca, de la mitjana més càlida a la més fresca, amb les dades de la primera quinzena de juliol facilitades per Avamet.
- Xàtiva, la Costera: 29,8 °C
- Orihuela, el Baix Segura: 29,4 °C
- Gandia, la Safor: 29,3 °C
- Ontinyent, la Canal de Navarrés: 28,9 °C
- Dénia, la Marina Alta: 28,8 °C
- Alzira, la Ribera Alta: 28,8 °C
- Enguera, la Canal de Navarrés: 28,5 °C
- Elx, el Baix Vinalopó: 28,4 °C
- Castelló de la Plana, la Plana Alta: 28,3 °C
- Llíria, el Camp de Túria: 28,2 °C
- València, l’Horta: 28,2 °C
- Sueca, la Ribera Baixa: 28,2 °C
- Sagunt, el Camp de Morvedre: 28,1 °C
- Chiva, la Foia de Bunyol: 27,9 °C
- Cocentaina, el Comtat: 27,8 °C
- Ayora, la Vall de Cofrents-Aiora: 27,8 °C
- Elda, el Vinalopó Mitjà: 27,8 °C
- Alcoi, l’Alcoià: 27,7 °C
- Villena, l’Alt Vinalopó: 27,7 °C
- La Vila Joiosa, la Marina Baixa: 27,7 °C
- Alacant, l’Alacantí: 27,5 °C
- Borriana, la Plana Baixa: 27,5 °C
- Chelva, la Serrania: 27,5 °C
- L’Alcora, l’Alcalatén: 27,4 °C
- Segorbe, l’Alt Palància: 27,1 °C
- Requena, la Plana d’Utiel-Requena: 26,8 °C
- Vinaròs, el Baix Maestrat: 26,7 °C
- Albocàsser, l’Alt Maestrat: 26,2 °C
- Cirat, l’Alt Millars: 26,2 °C
- Ademuz, el Racó d’Ademús: 25,7 °C
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