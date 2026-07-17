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Onada de calor

L’equip d’investigadors de l’estrés climàtic que recorre els carrers amb bici

Els científics mediambientals estudien els efectes de les altes temperatures a València per a determinar els racons més agradables davant de la calor i els més insuportables

L’investigador de l’estrés climàtic recorre València malgrat l’avís roig

L’investigador de l’estrés climàtic recorre València malgrat l’avís roig

Marta Orts

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Marta Orts

Luis Alonso forma part de l’equip d’investigació de meteorologia i clima del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) i trau a passejar la seua bicicleta quan està de torn. Ho fa fins i tot en dies d’avís roig per calor extrema, com dimecres passat, quan la recomanació era protegir-se en ambients frescos. “Totes les indicacions demanen que s’evite la calor, però com que la investigació va sobre mesurar els seus efectes, estic ací treballant”, explica sense baixar de la seua bicicleta i ferramenta de treball.

Investigador climático en su bicicleta

Investigador climàtic en la seua bicicleta / José Manuel López

Ferramentes científiques mòbils

El mitjà de transport que s’utilitza per a este estudi està equipat amb una estació meteorològica que mesura i registra les condicions atmosfèriques de cada lloc concret. “Té sensors per a calibrar la quantitat de llum i càmeres tèrmiques per a mesurar la temperatura. També incorpora un anemòmetre, que mesura la velocitat del vent”, explica. Tota eixa informació la reunixen ell i el seu equip per a extraure un índex de confort tèrmic.

Investigador CEAM

Investigador CEAM / José Manuel López

El treball d’arreplega d’informació es fa fent voltes per la ciutat en un circuit planificat pel centre d’investigació. Este recorregut inclou zones com el jardí del Túria i la plaça de la Mare de Déu. L’objectiu és veure quines zones són més agradables en situació de calor i en quines hi ha més estrés tèrmic. “Tenim unes estacions en el Jardí Botànic que ens servixen de referència; comparem el que seria el lloc òptim per a estar en un dia amb altes temperatures amb els altres registrats”, explica.

El CEAM és un centre d’estudis mediambientals que depén de la Generalitat Valenciana. També publiquen informes en revistes científiques.

herramientas CEAM

Ferramentes CEAM / José Manuel López

Meteorologia i altres camps d’estudi

La investigació del centre sobre meteorologia i climatologia és una de les seues branques fonamentals i fa un èmfasi especial en l’anàlisi dels fenòmens meteorològics extrems i els seus impactes en el context del canvi climàtic global. Per a fer-ho, s’aplica una investigació multidisciplinària que considera els diferents components del sistema climàtic: sòl-vegetació-atmosfera-oceà, així com les seues interaccions.

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Història del centre

El CEAM sorgix en 1991 per l’interés de la Comissió Europea de disposar de més informació que ajudara a l’elaboració de noves directives aplicables a tota Europa, tenint en compte les singularitats de la conca mediterrània. La recuperació de zones afectades per incendis, l’efecte dels contaminants en els cultius i la necessitat de pronòstics meteorològics regionalitzats per a les pluges intenses en esta regió també eren de gran importància.

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